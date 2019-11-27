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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz hali ile şaşkına çevirdi! Adeta bambaşka biri

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topluyor. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz dolduruyor. Güzel oyuncunun hayranları özel hayatını merak ederken Burcu Özberk'in estetiksiz hali görenleri şok etti. İşte Burcu Özberk ve birçok ünlü ismin estetiksiz halleri...

27.11.2019 16:21 - Son Güncelleme: 27.11.2019 16:28
Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz hali ile şaşkına çevirdi! Adeta bambaşka biri

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk estetiksiz hali ile görenleri şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin estetiksiz halleri...

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz hali ile şaşkına çevirdi! Adeta bambaşka biri

EBRU GÜNDEŞ

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz hali ile şaşkına çevirdi! Adeta bambaşka biri

EBRU GÜNDEŞ

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz hali ile şaşkına çevirdi! Adeta bambaşka biri
Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz hali ile şaşkına çevirdi! Adeta bambaşka biri

HANDE ERÇEL

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