Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz hali ile şaşkına çevirdi! Adeta bambaşka biri

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topluyor. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz dolduruyor. Güzel oyuncunun hayranları özel hayatını merak ederken Burcu Özberk'in estetiksiz hali görenleri şok etti. İşte Burcu Özberk ve birçok ünlü ismin estetiksiz halleri...

27.11.2019 16:21 - Son Güncelleme: 27.11.2019 16:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





