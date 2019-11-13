2019’un yaşayan en seksi erkeği belli oldu! İşte yıl yıl en seksi erkekler listesi

Daha önce Idris Elba, Dwayne Johnson, David Beckham, Chris Hemsworth gibi isimlere layık görülen "yaşayan en seksi erkek" unvanı bu yıl John Legend'a verildi. 41 yaşındaki Amerikalı sanatçı, adının, "2019'un yaşayan en seksi erkeği" olarak açıklanmasının ardından "Çok heyecanlıydım ama aynı zamanda biraz da korkuyordum, çünkü çok fazla baskı vardı. Şimdi herkes benim bu unvanı taşıyacak kadar seksi olup olmadığımı görmek isteyecek. Idris Elba'yı da takip ediyorum ve bu hiç adil değil ve benim açımdan hoş değil" şeklinde esprili bir yorum yaptı. İşte John Legend hakkında bilinmesi gerekenler ve yıllara göre "yaşayan en seksi erkekler" listesi.

13.11.2019 13:24 - Son Güncelleme: 13.11.2019 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





