2019’un yaşayan en seksi erkeği belli oldu! İşte yıl yıl en seksi erkekler listesi
Daha önce Idris Elba, Dwayne Johnson, David Beckham, Chris Hemsworth gibi isimlere layık görülen "yaşayan en seksi erkek" unvanı bu yıl John Legend'a verildi. 41 yaşındaki Amerikalı sanatçı, adının, "2019'un yaşayan en seksi erkeği" olarak açıklanmasının ardından "Çok heyecanlıydım ama aynı zamanda biraz da korkuyordum, çünkü çok fazla baskı vardı. Şimdi herkes benim bu unvanı taşıyacak kadar seksi olup olmadığımı görmek isteyecek. Idris Elba'yı da takip ediyorum ve bu hiç adil değil ve benim açımdan hoş değil" şeklinde esprili bir yorum yaptı. İşte John Legend hakkında bilinmesi gerekenler ve yıllara göre "yaşayan en seksi erkekler" listesi.
People dergisi, John Legend'i "yaşayan en seksi erkek" seçti. 41 yaşındaki Amerikalı sanatçı, adının, "2019'un yaşayan en seksi erkeği" olarak açıklanmasının ardından People dergisine, "Çok heyecanlıydım ama aynı zamanda biraz da korkuyordum, çünkü çok fazla baskı vardı. Şimdi herkes benim bu unvanı taşıyacak kadar seksi olup olmadığımı görmek isteyecek. Idris Elba'yı da takip ediyorum ve bu hiç adil değil ve benim açımdan hoş değil" şeklinde esprili bir yorum yaptı.
Asıl adı John Roger Stephens olan, 28 Aralık 1978 Ohio, Springfield doğumlu olan sanatçı, bugüne dek yedi Grammy Ödülü kazandı, ayrıca 2007'de Songwriters Hall of Fame'den Starlight özel ödülü aldı. Selma filmi için Common ile birlikte yazıp seslendirdiği Glory adlı şarkıyla 2015'te En İyi Özgün Şarkı dalında Oscar ve Altın Küre ödüllerini kazandı.