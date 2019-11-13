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2019’un yaşayan en seksi erkeği belli oldu! İşte yıl yıl en seksi erkekler listesi

Daha önce Idris Elba, Dwayne Johnson, David Beckham, Chris Hemsworth gibi isimlere layık görülen "yaşayan en seksi erkek" unvanı bu yıl John Legend'a verildi. 41 yaşındaki Amerikalı sanatçı, adının, "2019'un yaşayan en seksi erkeği" olarak açıklanmasının ardından "Çok heyecanlıydım ama aynı zamanda biraz da korkuyordum, çünkü çok fazla baskı vardı. Şimdi herkes benim bu unvanı taşıyacak kadar seksi olup olmadığımı görmek isteyecek. Idris Elba'yı da takip ediyorum ve bu hiç adil değil ve benim açımdan hoş değil" şeklinde esprili bir yorum yaptı. İşte John Legend hakkında bilinmesi gerekenler ve yıllara göre "yaşayan en seksi erkekler" listesi.

13.11.2019 13:24 - Son Güncelleme: 13.11.2019 13:24
2019’un yaşayan en seksi erkeği belli oldu! İşte yıl yıl en seksi erkekler listesi

People dergisi, John Legend'i "yaşayan en seksi erkek" seçti. 41 yaşındaki Amerikalı sanatçı, adının, "2019'un yaşayan en seksi erkeği" olarak açıklanmasının ardından People dergisine, "Çok heyecanlıydım ama aynı zamanda biraz da korkuyordum, çünkü çok fazla baskı vardı. Şimdi herkes benim bu unvanı taşıyacak kadar seksi olup olmadığımı görmek isteyecek. Idris Elba'yı da takip ediyorum ve bu hiç adil değil ve benim açımdan hoş değil" şeklinde esprili bir yorum yaptı.

2019’un yaşayan en seksi erkeği belli oldu! İşte yıl yıl en seksi erkekler listesi

John Legend'in model eşi Chrissy Teigen, haberi Twitter'dan duyurarak yaşadığını gururu paylaştı. Peki kim bu John Legend?

2019’un yaşayan en seksi erkeği belli oldu! İşte yıl yıl en seksi erkekler listesi

Asıl adı John Roger Stephens olan, 28 Aralık 1978 Ohio, Springfield doğumlu olan sanatçı, bugüne dek yedi Grammy Ödülü kazandı, ayrıca 2007'de Songwriters Hall of Fame'den Starlight özel ödülü aldı. Selma filmi için Common ile birlikte yazıp seslendirdiği Glory adlı şarkıyla 2015'te En İyi Özgün Şarkı dalında Oscar ve Altın Küre ödüllerini kazandı.

2019’un yaşayan en seksi erkeği belli oldu! İşte yıl yıl en seksi erkekler listesi

John Legend solo bir albüm öncesinde adını pek çok şarkıcıyla yaptığı düetlerle duyurdu. Kanye West, Jay-Z, Alicia Keys, Fort Minor, T.I., Mariah Carey, Lil Wayne gibi pek çok sanatçıyla birlikte çalıştı.

2019’un yaşayan en seksi erkeği belli oldu! İşte yıl yıl en seksi erkekler listesi

Mayıs 2014'te All of Me adlı single'ı ile kariyerinde ilk kez Amerikan Billboard Hot 100 listesinde bir numaraya yükseldi.

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