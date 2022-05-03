Nadide Sultan'ın son halini gören dönüp bir daha baktı! ‘Konyalım’ şarkısıyla fırtınalar estirmişti şimdi 45 yaşında bir çocuk annesi
Nadide Sultan'ın son halini gören dönüp bir daha baktı! 'Konyalım' şarkısıyla fırtınalar estirmişti şimdi 45 yaşında bir çocuk annesi olan Nadide Sultan sosyal medya gündeminde. Konyalım şarkısıyla hafızalara kazınan ve bugüne kadar yedi albümü bulunan Nadide Sultan, başrolünü Ayşe Tolga ile paylaştığı Çifte Bela dizisinde de oyunculuktaki yeteneğini sergilemişti. Sesi ve şarkılarıyla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı, 2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten 2018 yılında Kaan adından bir erkek evlat dünyaya getirmişti.
03.05.2022 13:06 - Son Güncelleme: 03.05.2022 13:14
Nadide Sultan'ın son halini gören dönüp bir daha baktı! 'Konyalım' şarkısıyla fırtınalar estirmişti, şimdi 45 yaşında bir çocuk annesi...
Dillere pelesenk olan Konyalım şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı Nadide Sultan sosyal medya gündeminde.
Nadide Sultan'ın son hali dikkat çekti. Sosyal medyada çok konuşulan şarkıcı, takipçilerini adeta ikiye böldü.
"BABASININ AYNISI"
Nadide Sultan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kaan'ı görenler ise şaşırdı. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da etkili olan kar yağışında 3,5 yaşındaki oğluyla evinin bahçesinde kar topu oynayan Nadide çok konuşulmuştu.