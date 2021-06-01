Erol Özmandıracı ile Naz Elmas boşanıyor mu? Evliliklerinde kriz çıktığı iddia edildi Naz Elmas’tan ilk açıklama geldi

Ünlü oyuncu Naz Elmas, 2019 yılında iş insanı Erol Özmandıracı ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz ekim ayında yaşadıkları kriz ile çok konuşulmuştu. Naz Elmas ile Erol Özmandıracı, evliliklerinde kriz çıktığı yönündeki haberlerle yine gündeme geldi. Ayrılık iddialarının ardından ilk açıklama ise Naz Elmas'tan geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla iddialara son noktayı koydu. İşte detaylar…

01.06.2021 19:53 - Son Güncelleme: 01.06.2021 19:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





