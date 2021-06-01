Erol Özmandıracı ile Naz Elmas boşanıyor mu? Evliliklerinde kriz çıktığı iddia edildi Naz Elmas’tan ilk açıklama geldi
Ünlü oyuncu Naz Elmas, 2019 yılında iş insanı Erol Özmandıracı ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz ekim ayında yaşadıkları kriz ile çok konuşulmuştu. Naz Elmas ile Erol Özmandıracı, evliliklerinde kriz çıktığı yönündeki haberlerle yine gündeme geldi. Ayrılık iddialarının ardından ilk açıklama ise Naz Elmas'tan geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla iddialara son noktayı koydu. İşte detaylar…
01.06.2021 19:53
- Son Güncelleme: 01.06.2021 19:53
2019 yılında dünyaevine giren Naz Elmas ile Erol Özmandıracı, geçtiğimiz ekim ayında sosyal medyadan yaptıkları imajı paylaşımlarla dikkat çekmiş, ikilinin birbirini takipten çıkması ile evliliğin sallantıda olduğu ileri sürülmüştü.
O dönem ayrıldıkları yönünde çıkan haberleri yalanlayan ve beraber görüntü veren çiftin yine kavga ettikleri iddia edildi.
Söz konusu iddialara Naz Elmas'tan ise yanıt gecikmedi. 37 yaşındaki oyuncu, eşi Özmandıracı'nın dün akşam paylaştığı fotoğrafı, 420 bin takipçili kendi hesabında yayınlayarak iddialara yanıt verdi.
Elmas, paylaşımına "12 saat önce eşimin paylaştığı resimle çıkan haber nasıl bir tezattır sevgiler" mesajını yazdı.
Naz Elmas böylece eşi Erol Özmandıracı ile haklarında çıkan iddiaların sadece dedikodu olduğunu savundu.