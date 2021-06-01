Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Pelin Akil’in memleketi…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil bakın aslen nereliymiş! Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO'da Bahar karakterini canlandıran Pelin Akil, oyunculuk performansıyla göz dolduruyor. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Akil, özellikle ikiz kızları Alin ve Lina ile yayınladığı eğlenceli videolarla çok konuşuluyor. Meslektaşı Anıl Altan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özel hayatı ise merak edilip araştırılıyor. İnternet kullanıcıları özellikle ünlü oyuncunun memleketini merak ediyor. İşte Pelin Akil'in memleketi…
01.06.2021 19:27
- Son Güncelleme: 01.06.2021 19:27
Ünlü oyuncu Pelin Akil, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde can verdiği Bahar Sincanlı karakteriyle gönüllere taht kurdu.
Başarılı oyunculuk performansıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Akil, ailesi ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ise sık sık adından söz ettirdi.
Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan oyuncunun özel hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları özellikler "Pelin Akil nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte başta Pelin Akil olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…
7 Nisan 1986 tarihinde dünyaya gelen Pelin Akil, 2016 yılında Anıl Altan ile nikah masasına oturmuştur ve bu evlilikten Lina ve Alin adında iki kızı olmuştur.
Akil, televizyon ekranlarında 2011 yılında yayımlanmaya başlayan ve 4 sezon süren Arka sıradakiler dizisinde canlandırdığı Zehra karakteri ile adım atmıştır.