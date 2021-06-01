Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Pelin Akil’in memleketi…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil bakın aslen nereliymiş! Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO'da Bahar karakterini canlandıran Pelin Akil, oyunculuk performansıyla göz dolduruyor. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Akil, özellikle ikiz kızları Alin ve Lina ile yayınladığı eğlenceli videolarla çok konuşuluyor. Meslektaşı Anıl Altan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özel hayatı ise merak edilip araştırılıyor. İnternet kullanıcıları özellikle ünlü oyuncunun memleketini merak ediyor. İşte Pelin Akil'in memleketi…

01.06.2021 19:27 - Son Güncelleme: 01.06.2021 19:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





