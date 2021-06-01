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Cihan Ünal’ın kızına bakın! Irmak Ünal “En sevdiğim mevsim” dedi bikinili pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

Cihan Ünal'ın kızına bakın! Irmak Ünal "En sevdiğim mevsim" dedi bikinili pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu… Geçtiğimiz ekim ayında koronavirüse yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından eski sağlığına kavuşan Irmak Ünal, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde aldı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ünal, şezlongda bikinisiyle verdiği pozu Instagram hesabında takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Beslenmesine dikkat eden ve düzenli olarak spor yapan Irmak Ünal'ın düzgün fiziği hayranlarından tam not aldı. Paylaşımına "En sevdiğim mevsim" notunu düşen Irmak Ünal, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Irmak Ünal'ın o paylaşımı…

01.06.2021 20:48 - Son Güncelleme: 01.06.2021 21:32
Cihan Ünal’ın kızına bakın! Irmak Ünal “En sevdiğim mevsim” dedi bikinili pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

Geçtiğimiz ekim ayında koronavirüse yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından eski sağlığına kavuşan Irmak Ünal, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Cihan Ünal’ın kızına bakın! Irmak Ünal “En sevdiğim mevsim” dedi bikinili pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

Havaların ısınmasıyla tatile çıkan Ünal, şezlongda verdiği bikinili pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Cihan Ünal’ın kızına bakın! Irmak Ünal “En sevdiğim mevsim” dedi bikinili pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ünal'ın paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda internet kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Cihan Ünal’ın kızına bakın! Irmak Ünal “En sevdiğim mevsim” dedi bikinili pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

İki çocuk annesi Irmak Ünal, fit haliyle hayranlarından tam not aldı. Beslenmesine dikkat eden ve düzenli olarak spor yapan Ünal'ın bikinili paylaşımı, beğeni ver yorum yağmuruna tutuldu.

Cihan Ünal’ın kızına bakın! Irmak Ünal “En sevdiğim mevsim” dedi bikinili pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

İşte Irmak Ünal'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…