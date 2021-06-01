Cihan Ünal’ın kızına bakın! Irmak Ünal “En sevdiğim mevsim” dedi bikinili pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

Cihan Ünal'ın kızına bakın! Irmak Ünal "En sevdiğim mevsim" dedi bikinili pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu… Geçtiğimiz ekim ayında koronavirüse yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından eski sağlığına kavuşan Irmak Ünal, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde aldı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ünal, şezlongda bikinisiyle verdiği pozu Instagram hesabında takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Beslenmesine dikkat eden ve düzenli olarak spor yapan Irmak Ünal'ın düzgün fiziği hayranlarından tam not aldı. Paylaşımına "En sevdiğim mevsim" notunu düşen Irmak Ünal, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Irmak Ünal'ın o paylaşımı…

01.06.2021 20:48 - Son Güncelleme: 01.06.2021 21:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





