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Burcu Esmersoy'un ablası doğal güzelliği ile kardeşini gölgede bıraktı! İşte Burcu Esmersoy ve ablası Müge...

Burcu Esmersoy, anne ve babasına olan kızgınlığı ile biliniyor. Daha önce verdiği bir röportajda yıllarca annesine 'teyze' dediğini ifade eden Burcu Esmersoy'un ablası Müge Esmersoy sosyal medya gündeminde. Herkesin merak ettiği Burcu Esmersoy'un ablası Müge Esmersoy, doğal güzelliği ile dikkat çekti. Yüzünde estetik olmadığı fark edilen Müge Esmersoy'a sosyal medyada, 'Kardeşini gölgede bırakacak bir güzellik' yorumları yapıldı. İşte Burcu Esmersoy'un ablası ve ünlülerin ablaları...

18.10.2020 10:12 - Son Güncelleme: 18.10.2020 10:34
Burcu Esmersoy'un ablası doğal güzelliği ile kardeşini gölgede bıraktı! İşte Burcu Esmersoy ve ablası Müge...

İşte başta Burcu Esmersoy ve ablası olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

BURCU ESMERSOY'UN AİLESİYLE İLGİLİ İTİRAFI - TIKLA

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Burcu Esmersoy'un ablası doğal güzelliği ile kardeşini gölgede bıraktı! İşte Burcu Esmersoy ve ablası Müge...

OKTAY KAYNARCA VE KARDEŞLERİ

(En soldaki annesi)

Burcu Esmersoy'un ablası doğal güzelliği ile kardeşini gölgede bıraktı! İşte Burcu Esmersoy ve ablası Müge...

Kaynarca kardeşlerin birbiriyle olan benzerlikleri ağızları açık bıraktı.

Burcu Esmersoy'un ablası doğal güzelliği ile kardeşini gölgede bıraktı! İşte Burcu Esmersoy ve ablası Müge...

Özellikle Oktay ve Turgay Kaynarca kardeşler birbirlerinin kopyası gibi.

Burcu Esmersoy'un ablası doğal güzelliği ile kardeşini gölgede bıraktı! İşte Burcu Esmersoy ve ablası Müge...
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