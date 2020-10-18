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Burcu Esmersoy'un ablası doğal güzelliği ile kardeşini gölgede bıraktı! İşte Burcu Esmersoy ve ablası Müge...

Burcu Esmersoy, anne ve babasına olan kızgınlığı ile biliniyor. Daha önce verdiği bir röportajda yıllarca annesine 'teyze' dediğini ifade eden Burcu Esmersoy'un ablası Müge Esmersoy sosyal medya gündeminde. Herkesin merak ettiği Burcu Esmersoy'un ablası Müge Esmersoy, doğal güzelliği ile dikkat çekti. Yüzünde estetik olmadığı fark edilen Müge Esmersoy'a sosyal medyada, 'Kardeşini gölgede bırakacak bir güzellik' yorumları yapıldı. İşte Burcu Esmersoy'un ablası ve ünlülerin ablaları...