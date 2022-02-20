Erman Toroğlu ile kendisinden 34 yaş küçük eşi Ezgi Yavuz evinin kapılarını ilk kez açtı bakın neler söyledi: "17 yaşında yazmışlar, güldük"
Erman Toroğlu ile kendisinden 34 yaş küçük eşi Ezgi Yavuz evinin kapılarını ilk kez açtı, çok konuşulan çift çok özel açıklamalarda bulundu. Türk spor dünyasının duayen isimlerinden Erman Toroğlu, ne kalemini ne lafını sakınır. Doğru neyse, eğmeden bükmeden söyler. Dobralığıyla nam salan Toroğlu şu günlerde yazıları ve yorumlarıyla değil Avukat Ezgi Yavuz ile kısa bir süre önce yaptığı evlilik nedeniyle gündemde. Hayatının ikinci baharını anlatan Erman Toroğlu, eşi Ezgi Yavuz ile birlikte evinin kapılarını açtı, bakın neler söyledi...
"17 YAŞINDA YAZMIŞLAR, GÜLDÜK"
Erman Toroğlu ile kendisinden 34 yaş küçük eşi Ezgi Yavuz evinin kapılarını ilk kez açtı, Toroğlu ikinci baharı ile ilgili bakın neler söyledi...
Türk futbolunun belki de 50 yılı aşkın bir süredir içerisinde Erman Toroğlu. Önce futbolcu, sonra adaletsizliğe isyan ederek hakem, daha sonra da gazeteci ve televizyon yorumcusu olarak futbolun hep merkezinde. Erman Toroğlu'nu bugünlere getiren ise tartışılmaz şekilde yorum gücü ve kimseden korkmadan, çekinmeden; lafı eğip bükmeden fikrini söylemesi. 73 yaşındaki usta ismin son zamanlarda gündeme gelmesi ise yaptığı evlilik sebebiyle. 2017 yılında ilk eşinden ayrılan Toroğlu, 2022'ye evli girdi. İşte Erman Toroğlu ile eşi Ezgi Yavuz'un mutlu evliliği...
- Nerede tanıştınız?
- ERMAN TOROĞLU: Bir arkadaş toplantısında tanıştık. O zaman beni çok bilmiyordu, sonradan tanıdı.
- EZGİ YAVUZ: Spora yabancı biri değilim, Galatasaraylıyım ve kulüp üyelik belgemi merhum başkan Mustafa Cengiz'den almıştım. Ama televizyon izlemiyorum, bu sebeple futbol programlarını da bilmem yani.
- İlk kez Cihangir'de görüntülendiniz, yaş farkı sebebiyle magazin basınının gündemine oturdunuz...
- E.Y: O gece beni magazinciler evime kadar takip etti, bu hiç hoş değildi! Görüntüleyebilirsiniz ama insanların peşine takılıp evine kadar takip edemezsiniz. İnsanlar kağıt üzerindeki şeylere bakıyor. Ruhlar uyuyor mu, buna bakan yok! Oysa bizim yaşam adına paylaştığımız o kadar çok şey var ki... İkimiz de yemeyi seviyoruz, gezmeyi seviyoruz. Bodrum'u seviyoruz.
- E.T: Ezgi için 17 yaşında diye yazmışlar. Güldük, geçtik. Hiçbir şeyin üstüne gitmeyeceksiniz. Sana verdiğimiz bu söyleşi de ilk ve son olacak. O da SABAH gazetesi olduğu için. Ezgi, 39 yaşında bir avukat. Bizler yetişkin insanlarız. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Bundan kime ne?
- E.Y: Açıkçası beni genç kız diye yazmaları hoşuma gitmedi değil (gülüyor). Erman Hoca'nın kamuoyunca yeterince tanındığını düşünmüyorum. Çok bohem, kaliteli bir hayatı var. Pahalı zevkleri var ama çok mütevazı bir insan. Mesela geçen hafta sanayide tamircilerle personel yemeğine oturacak kadar halktan biri.
- Erman Hoca'yı tanıyoruz ama sizi pek tanımıyoruz Ezgi Hanım...
- E.Y: Avukat olduğumu biliyorsunuz zaten. Daha çok Çağlayan Adliyesi'nde çalışıyorum. Beşiktaş'taki ofisimi, trafiğe takılmamak için artık Beyoğlu'na taşıyorum. Yıllarca başta Doğuş olmak önemli gruplarda görev yaptım. İki senedir serbest avukat olarak çalışıyorum. Uzmanlık alanım arabuluculuk.
- Evlilik kararı nasıl alındı?
- E.Y: Bir teklif olmadı, kendiliğinden gelişti.
- E.T: Biz dört senedir beraberdik. Açıkçası evlilik bana uzak geliyordu. İlk eşimle uzun zaman ayrı yaşadık. Bir daha evlenmem diyordum ama Ezgi'yle tanışıp birçok konuda anlaşınca, kafa dengi de olunca, "Bu insanla olabilirim" dedim. O zaman "Neden evlenmeyelim?" dedik.
- Evlenmek için neden Barselona'yı seçtiniz?
- E.T: Yılbaşında genelde yurt dışına gidiyoruz. Sıcak bir yer olsun dedik, Barselona mantıklı geldi. İtalya kapalıydı, pek çok yerde kısıtlamalar vardı. İspanya aşı olanları kabul ediyordu.
- Biriniz televizyon programcısı, biriniz avukatsınız. Birbirinize vakit ayırabiliyor musunuz?
- E.T: Ezgi her şeye uyar. Evi çok seviyor, yakıyor mumlarını, açıyor müziğini. Televizyon zaten hiç sevmez.
- Erman Hoca'yı da mı izlemiyorsunuz?
- E.Y: Bazen internetten izliyorum.
- Evliliğinizde bir de Bodrum faktörü var tabii...
- E.T: Dünyada çok yer gördüm, gitmediğim yer kalmadı gibi. Ama dünyanın en güzel iki yeri, İstanbul ve Bodrum. Ama tabii Bodrum'un yeri bende başka. Bodrum'daki beş saat uyku, İstanbul'daki 10 saate bedeldir.
- E.Y: İkili bir yaşamı var Erman'ın. Ben de çok seviyorum Bodrum'u, İstanbul'un stresini orada atıyoruz.