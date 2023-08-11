Erkin Koray'ın kızı Damla Koray'dan yürekleri yakan paylaşım "Son zamanlarda akıl namına bir şey kalmadığı için aylar sonra..."

Bir süredir Toronto'da yaşayan Rock müziğinin efsane sanatçılarından Erkin Koray, 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Erkin Koray'ın vefatı sonrası sanat camiası yasa boğulurken, kızı Damla Koray'dan günler sonra yürekleri yakan bir paylaşım geldi. İşte Damla Koray'ın o paylaşımı.
Bir süredir Toronto'da yaşayan Rock müziğinin efsane sanatçılarından Erkin Koray, dün 82 yaşında yaşamını yitirdi.
Akciğeriyle ilgili yaşadığı sorunların yanı sıra yaşlılığa bağlı sıkıntılarından dolayı hastaneye kaldırılan ve makinelere bağlı verdiği yaşam savaşını kaybeden babasının Instagram hesabında paylaşım yapan Damla Koray şu ifadeleri kullanmıştı:
"Şu anda bir tören düzenlemeyeceğiz, ancak hayranları ve arkadaşları için bir toplantı duyurulacak. Bu hayatımın en zor günü olduğu için nazik mesajlarınız ve anlayışınız için teşekkür ederim"