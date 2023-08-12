Aşk dedikoduları yeniden! Masterchef'te dedikodu kazanı kaynamaya başladı bile! Daha önce de adları çıkan Sergen ve Dilara bu kez...

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'in yetenekli yarışmacıları sosyal medyada adlarından sık sık söz ettiriyor. Bu sezon All-Star formatıyla izleyici karşısına çıka Masterchef'te Sergen ve Dilara arasındaki yakınlık sosyal medyada aşk dedikodularına neden oldu "Evlilik görüyorum" yorumlarına neden oldu. Peki ikili arasında neler oluyor?
Katıldıkları ilk Masterchef sezonunda adları aşk dedikodularına karışan Dilaran Başaran ile Sergen Özen yine aynı dedikodularla karşı karşıya...
Her şey Mert ve Sergen'in takım seçimi esnasında yaşadıkları polemikle başladı. Mert ise "Şefim öncelikle ben kimseye yük olmak istemem. Sergen'e yük olacak dediği için söylüyorum, yük olmak istemem" dedi.
"Mert ne yükünden, neyin acındırmasından bahsediyorsun. Yeter be kardeşim. Sen altı haftadır bir yemek yapamıyorsun. Kazandı dediğin üç tabağın ikisini Tahsin'le ben yaptık, sana el kaldırttık. Yeter be abi." diyen Sergen, "Beni konuşturma, ağır konuşacağım" diye ekledi.