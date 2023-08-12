Hande Erçel New York'un altını üstüne getirdi kışlık gardırobunu düzdü parasını sevgilisi Hakan Sabancı ödedi! Aşka alışveriş molası

Hande Erçel , bir süre önce iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladı. İlk kez geçen Mart ayında Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan çift, utangaç tavırlar sergilemişti.

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Daha önce çok kez aşk iddialarını yalanlayan ikili, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.