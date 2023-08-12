Hande Erçel New York'un altını üstüne getirdi kışlık gardırobunu düzdü parasını sevgilisi Hakan Sabancı ödedi! Aşka alışveriş molası

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Birlikte çıktıkları tatilden paylaşımlar yapan ünlü çift, sık sık adlarından söz ettirmişti. İtalya ve Yunanistan'ın ardından son olarak rotalarını New York'a çeviren ve aşk pozlarını paylaşan çift, aşklarına alışveriş molası verdi. Erçel, kışlık gardırobunu düzerken, Sabancı bir köşede oturdu.
Hande Erçel, bir süre önce iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladı. İlk kez geçen Mart ayında Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan çift, utangaç tavırlar sergilemişti.
Daha önce çok kez aşk iddialarını yalanlayan ikili, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.
Yaşadıkları aşk ve tatilleriyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel ile genç iş insanı Hakan Sabancı, şimdi de Yeni Dünya'yı keşfediyor.