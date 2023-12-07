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Erkin Koray'ın kızı Damla Koray babasının mezarı başından paylaştı "Çok yakışıklı, sade, şık, karizmatik"

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, 7 Ağustos'ta Kanada'nın Toronto şehrinde tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti. Toronto'daki Westminster Mezarlığı & Anıt Mezarı'na defnedilen Erkin Koray'ın kızı Damla Koray, sosyal medya hesabında babasının mezarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Damla Koray'ın sözleri yürekleri burktu.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 17:02 Güncelleme 07 Aralık 2023, 17:07
Erkin Koray’ın kızı Damla Koray babasının mezarı başından paylaştı Çok yakışıklı, sade, şık, karizmatik 1

Türk rock müziği denilince akla ilk gelen isimlerden Erkin Koray, uzun yıllardır yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede 7 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Erkin Koray’ın kızı Damla Koray babasının mezarı başından paylaştı Çok yakışıklı, sade, şık, karizmatik 2

Yaşadığı Toronto'da gömülmek istediğini kızına vasiyet eden sanatçının cenazesi diğer aile bireylerinin ısrarına rağmen Türkiye'ye getirilmedi ve Damla Koray tarafından Cuma günü Toronto'daki Westminster mezarlığındaki anıt mezara defnedildi.

Erkin Koray’ın kızı Damla Koray babasının mezarı başından paylaştı Çok yakışıklı, sade, şık, karizmatik 3

Definden sonra ünlü sanatçının hayranları, Toronto'daki mezarlığa giderek Erkin Koray için dua etmişti.

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