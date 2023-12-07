Alişan paylaştı eşi Buse Varol'un yorumu sosyal medyayı salladı "Zeynep kim?" 14 yaşındaki fotoğrafını paylaşan Alişan...

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde "Dolandırıldım" sözleriyle çok konuşulan Alişan bu kez Instagram paylaşımıyla gündemde. 14 yaşındaki halini paylaşan Alişan'a eşi Buse Varol'dan ise yüzleri güldüren bir yorum geldi.