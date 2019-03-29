Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'dan şok! Rol arkadaşına bardak fırlatıp...
Can Yaman için günler çok hareketli geçiyor... Erkenci Kuş dizisinde Can Divit karakterini canlandıran ve rol arkadaşı Demet Özdemir ile sevgili oldukları iddia edilen Can Yaman cephesinden şoke eden haberler geldi. Daha önce bir dizide partneri olan Selen Soyder'e bardak fırlatıp, hakaret eden Can Yaman hem bu hareketiyle hem de kazancıyla olay yarattı. Öte yandan Can Yaman'ın sosyal medyada yayılan bir fotoğrafı çok konuşuldu.
29.03.2019 13:30
- Son Güncelleme: 29.03.2019 13:36
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