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Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'dan şok! Rol arkadaşına bardak fırlatıp...

Can Yaman için günler çok hareketli geçiyor... Erkenci Kuş dizisinde Can Divit karakterini canlandıran ve rol arkadaşı Demet Özdemir ile sevgili oldukları iddia edilen Can Yaman cephesinden şoke eden haberler geldi. Daha önce bir dizide partneri olan Selen Soyder'e bardak fırlatıp, hakaret eden Can Yaman hem bu hareketiyle hem de kazancıyla olay yarattı. Öte yandan Can Yaman'ın sosyal medyada yayılan bir fotoğrafı çok konuşuldu.

29.03.2019 13:30 - Son Güncelleme: 29.03.2019 13:36
Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'dan şok! Rol arkadaşına bardak fırlatıp...

BARDAK FIRLATARAK, HAKARET ETTİ

Şu sıralar Demet Özdemir ile başrollerini paylaştığı ''Erkenci Kuş'' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Can Yaman, 2 yıl önce Selen Soyder'le birlikte yer aldıkları dizinin setinde tartışma yaşamıştı.

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'dan şok! Rol arkadaşına bardak fırlatıp...

Tartışma sırasında Can Yaman'ın rol arkadaşı Soyder'e çay bardağını fırlatarak, hakarette bulunduğu iddia edilmişti.

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'dan şok! Rol arkadaşına bardak fırlatıp...

YAMAN, AYLIK KAZANCINI AÇIKLADI

Sabah'ın haberine göre; genç oyuncular arasında yaşanan olayın ardından ikili mahkemelik olmuştu. Mahkemede tanıklar dinlendi ve sette bulunan kamera görüntüleri izlendi.

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'dan şok! Rol arkadaşına bardak fırlatıp...

Beykoz 3. Asliye Mahkemesi Can Yaman'ı suçlu bularak, hakaretten 87 gün adli para cezası verdi. Günlük kazancı 90 TL olarak belirlenen Yaman, toplamda 7 bin 830 TL ceza ödeyecek.

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'dan şok! Rol arkadaşına bardak fırlatıp...

BU FOTOĞRAF SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Daha önce gençlik fotoğrafları ortaya çıkan Can Yaman'ın son çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

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