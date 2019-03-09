Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman öyle bir isimle akraba çıktı ki...
Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Can Divit karakteri ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi Can Yaman. Gerek yakışıklılığı, gerek oyunculuğu gerekse Demet Özdemir ile olan sevgililik iddiaları ile gündemden düşmeyen Can Yaman bu gidişle daha çok konuşulur. Çünkü öyle biriyle akraba çıktı şaşıp kalmamak elde değil. Peki Can Yaman'ın akrabası olan, spor dünyasının o ünlü ismi kim dersiniz? İşte başta Can Yaman olmak üzere ünlülerin akrabaları.
09.03.2019 12:24
- Son Güncelleme: 09.03.2019 12:37
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