GaleriMagazin

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman öyle bir isimle akraba çıktı ki...

Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Can Divit karakteri ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi Can Yaman. Gerek yakışıklılığı, gerek oyunculuğu gerekse Demet Özdemir ile olan sevgililik iddiaları ile gündemden düşmeyen Can Yaman bu gidişle daha çok konuşulur. Çünkü öyle biriyle akraba çıktı şaşıp kalmamak elde değil. Peki Can Yaman'ın akrabası olan, spor dünyasının o ünlü ismi kim dersiniz? İşte başta Can Yaman olmak üzere ünlülerin akrabaları.

09.03.2019 12:24 - Son Güncelleme: 09.03.2019 12:37
Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman öyle bir isimle akraba çıktı ki...

Demet Özdemir ile birlikte rol aldıkları Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Can Divit karakteri ile son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Can Yaman öyle biriyle akraba çıktı ki, duyanlar şaşırıp kaldı. Akrabalıkları ile sizi şaşırtacak tek kişi Can Yaman değil...

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman öyle bir isimle akraba çıktı ki...

İŞTE ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ABLASI YEŞİM İYNEMLİ

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman öyle bir isimle akraba çıktı ki...

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİNN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman öyle bir isimle akraba çıktı ki...

Aras Bulut İynemli'nin kuzeni de yine kendisi gibi oyuncu Miray Daner.

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman öyle bir isimle akraba çıktı ki...

İŞTE HANDE ERÇEL'İN KARDEŞİ GAMZE ERÇEL

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel bir sosyal medya fenomeni.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz'in ilk eşi herkesi şok etti
İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz'in ilk eşi herkesi şok etti