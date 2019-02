Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman o isimle akraba çıktı!

Demet Özdemir ile birlikte rol aldıkları Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Can Divit karakteri ile son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Can Yaman öyle biriyle akraba çıktı ki, duyanlar şaşırıp kaldı. Akrabalıkları ile sizi şaşırtacak tek kişi Can Yaman değil...