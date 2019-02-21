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Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman o isimle akraba çıktı!

Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Can Divit karakteri ile kariyerinin zirvesinde çıkan Can Yaman, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Demet Özdemir ile adları sürekli aşk dedikoduların karışan Can Yaman öyle biriyle akraba çıktı ki şaşıp kalmamak elde değil. Peki Can Yaman'ın akrabası olan, spor dünyasının o ünlü ismi kim dersiniz? İşte başta Can Yaman olmak üzere ünlülerin akrabaları.

21.02.2019 16:50 - Son Güncelleme: 21.02.2019 17:01
Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman o isimle akraba çıktı!

Demet Özdemir ile birlikte rol aldıkları Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Can Divit karakteri ile son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Can Yaman öyle biriyle akraba çıktı ki, duyanlar şaşırıp kaldı. Akrabalıkları ile sizi şaşırtacak tek kişi Can Yaman değil...

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman o isimle akraba çıktı!

İŞTE ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ABLASI YEŞİM İYNEMLİ

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman o isimle akraba çıktı!

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİNN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman o isimle akraba çıktı!

Aras Bulut İynemli'nin kuzeni de yine kendisi gibi oyuncu Miray Daner.

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman o isimle akraba çıktı!

İŞTE HANDE ERÇEL'İN KARDEŞİ GAMZE ERÇEL

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel bir sosyal medya fenomeni.

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