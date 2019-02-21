Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman o isimle akraba çıktı!
Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Can Divit karakteri ile kariyerinin zirvesinde çıkan Can Yaman, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Demet Özdemir ile adları sürekli aşk dedikoduların karışan Can Yaman öyle biriyle akraba çıktı ki şaşıp kalmamak elde değil. Peki Can Yaman'ın akrabası olan, spor dünyasının o ünlü ismi kim dersiniz? İşte başta Can Yaman olmak üzere ünlülerin akrabaları.
21.02.2019 16:50
- Son Güncelleme: 21.02.2019 17:01
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