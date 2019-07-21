Erkenci Kuş'un yakışıklı oyuncusu Can Yaman tatil pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti: Ateş ediyorsun!
Erkenci Kuş dizisi ile kariyer hayatında büyük bir çıkış yakalayan Can Yaman, son dönemin en popüler oyuncuları arasında yerini aldı. Dizinin erken final yapmasıyla soluğu tatilde alan 29 yaşındaki Can Yaman, tatil pozuyla takipçilerinden tam not aldı. Can Yaman'ın kaslı vücudu, ünlü oyuncunun hayatında sporun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Can Yaman'ın havuzdan paylaştığı fotoğrafı gören hayranları ise birbirinden ilginç yorumlarda bulundu...
21.07.2019 17:12
- Son Güncelleme: 21.07.2019 17:12
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