GaleriMagazin

Erkenci Kuş'un yakışıklı oyuncusu Can Yaman tatil pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti: Ateş ediyorsun!

Erkenci Kuş dizisi ile kariyer hayatında büyük bir çıkış yakalayan Can Yaman, son dönemin en popüler oyuncuları arasında yerini aldı. Dizinin erken final yapmasıyla soluğu tatilde alan 29 yaşındaki Can Yaman, tatil pozuyla takipçilerinden tam not aldı. Can Yaman'ın kaslı vücudu, ünlü oyuncunun hayatında sporun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Can Yaman'ın havuzdan paylaştığı fotoğrafı gören hayranları ise birbirinden ilginç yorumlarda bulundu...

21.07.2019 17:12 - Son Güncelleme: 21.07.2019 17:12
Erkenci Kuş'un yakışıklı oyuncusu Can Yaman tatil pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti: Ateş ediyorsun!

Erkenci Kuş dizisinde Can Divid karakteriyle genç kızların sevgilisi haline gelen can yaman, tatil pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti. Can Yaman'ın havuzdan çekilmiş tatil fotoğrafını görenler, "Ateş ediyorsun" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte ünlülerin tatil paylaşımları...

Erkenci Kuş'un yakışıklı oyuncusu Can Yaman tatil pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti: Ateş ediyorsun!

EBRU ŞAHİN

Erkenci Kuş'un yakışıklı oyuncusu Can Yaman tatil pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti: Ateş ediyorsun!
Erkenci Kuş'un yakışıklı oyuncusu Can Yaman tatil pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti: Ateş ediyorsun!
Erkenci Kuş'un yakışıklı oyuncusu Can Yaman tatil pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti: Ateş ediyorsun!

HADİSE

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ebru Gündeş'in kızı Alara yıllar sonra ilk kez görüntülendi: Hayret kızı göründü...
Ebru Gündeş'in kızı Alara yıllar sonra ilk kez görüntülendi: Hayret kızı göründü...