Erkenci Kuş'un yakışıklı oyuncusu Can Yaman tatil pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti: Ateş ediyorsun!

Erkenci Kuş dizisinde Can Divid karakteriyle genç kızların sevgilisi haline gelen can yaman, tatil pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti. Can Yaman'ın havuzdan çekilmiş tatil fotoğrafını görenler, "Ateş ediyorsun" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte ünlülerin tatil paylaşımları...