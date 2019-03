Erkenci Kuş'un Sanem'i Demet Özdemir'in bu fotoğrafları sandıktan çıktı! Hiç böyle görmediniz

Sevgili mi değil mi? Türkiye bu sorunun yanıtını bekliyor. Tabi ki Can Yaman ve Demet Özdemir'den bahsediyoruz... Aşk yaşayıp yaşamadıkları çok merak edilen, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başka bir yönünü göreceğiz şimdi. Daha minicikken bile 'Adam olacak çocuk' dedirten Can Yaman ve Demet Özdemir'in bu hallerini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Demet Özdemir ve Can Yaman olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.