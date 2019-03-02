Erkenci Kuş'un Sanem'i Demet Özdemir'in bu fotoğrafları sandıktan çıktı! Hiç böyle görmediniz
Bir yanda yakışıklı oyuncu Can Yaman öte yanda son dönemin en popüler kadın oyuncusu Demet Özdemir. Erkenci Kuş'un aşıkları gerçek hayatta sevgili mi, değil mi henüz o konu büyük bir muamma. Muamma olmayan tek bir konu var o da, Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oldukça yakışan bir ikili olması. Bunun asıl nedeni ise başarılı oyunculukları. Daha çocukluk dönemlerinden gelen yetenekleri ile şimdilerin yıldızı olan Can Yaman ve Demet Özdemir'in bu yeteneği çocukluk fotoğraflarından belli oluyor. Ancak, Demet Özdemir'in bu halini daha önce hiç görmediniz. Demet Özdemir gizli fotoğrafları arşivleren çıkıyor.
02.03.2019 13:26
- Son Güncelleme: 02.03.2019 13:29
Sevgili mi değil mi? Türkiye bu sorunun yanıtını bekliyor. Tabi ki Can Yaman ve Demet Özdemir'den bahsediyoruz... Aşk yaşayıp yaşamadıkları çok merak edilen, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başka bir yönünü göreceğiz şimdi. Daha minicikken bile 'Adam olacak çocuk' dedirten Can Yaman ve Demet Özdemir'in bu hallerini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Demet Özdemir ve Can Yaman olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.
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