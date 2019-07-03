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Erkenci Kuş'un Can'ı Can Yaman hakkında şaşırtan gerçek! On parmağında on marifet

Erkenci Kuş dizisi ile izleyicileri ekran karşısına kilitleyen Can Yaman, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Canlandırdığı Can Divit karakteri, rol aldığı yapımlar ve özel hayatı ile çok konuşulan Can Yaman hakkındaki bu gerçek sevenlerini şaşırttı. Can Yaman aslında bir oyuncu değilmiş. Peki Can Yaman'ın gerçek mesleğinin ne olduğunu biliyor musunuz? İşte başta Can Yaman olmak üzere ünlülerin gerçek meslekleri.

03.07.2019 13:06 - Son Güncelleme: 03.07.2019 13:12
Erkenci Kuş'un Can'ı Can Yaman hakkında şaşırtan gerçek! On parmağında on marifet

Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Can Divit karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Can Yaman'ın gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız. İşte başta Can Yaman olmak üzere ünlülerin gerçek meslekleri.

Erkenci Kuş'un Can'ı Can Yaman hakkında şaşırtan gerçek! On parmağında on marifet

YILDIZ TİLBE

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı. Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.

Erkenci Kuş'un Can'ı Can Yaman hakkında şaşırtan gerçek! On parmağında on marifet

BARIŞ ARDUÇ

Cankurtaran

Erkenci Kuş'un Can'ı Can Yaman hakkında şaşırtan gerçek! On parmağında on marifet

SERDAR ORTAÇ

Popçu Serdar Ortaç Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde torna-tevsiye eğitimi aldı. Bir dönem plastik kalıpçısı olan babasının dükkanındaki torna tezgahında çalıştı.

Erkenci Kuş'un Can'ı Can Yaman hakkında şaşırtan gerçek! On parmağında on marifet

EBRU GÜNDEŞ

Anne-baba ayrılığının ardından zor yıllar yaşayan Ebru Gündeş, hayata konfeksiyon işçisi olarak atıldı.

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