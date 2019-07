Erkenci Kuş'un Can'ı Can Yaman hakkında şaşırtan gerçek! On parmağında on marifet

Erkenci Kuş dizisi ile izleyicileri ekran karşısına kilitleyen Can Yaman, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Canlandırdığı Can Divit karakteri, rol aldığı yapımlar ve özel hayatı ile çok konuşulan Can Yaman hakkındaki bu gerçek sevenlerini şaşırttı. Can Yaman aslında bir oyuncu değilmiş. Peki Can Yaman'ın gerçek mesleğinin ne olduğunu biliyor musunuz? İşte başta Can Yaman olmak üzere ünlülerin gerçek meslekleri.

03.07.2019 13:06 - Son Güncelleme: 03.07.2019 13:12