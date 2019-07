Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman'ın panik anları! Can Yaman elindekileri kime aldı? Can Yaman kimdir?

Erkenci Kuş dizisi ile yıldızı parlayan Can Yaman, geçtiğimiz akşam Bebek'te objektiflere takıldı. Genç kızların sevgilisi Can Yaman, elindeki çikolatalarla görüntülenince panik oldu. Kameraları karşısında gören Yaman, "Çikolatayı severim, arkadaşlarla yiyeceğiz" diyerek apar topar bir mekana girdi. İstanbul Suadiye'de ailesinin tek çocuğu olarak doğan Can Yaman 5 yaşındayken, anne ve babası ayrıldı. Büyükannesi Makedon, büyükbabası ise Yugoslav kökenlidir. İstanbul Suadiye'de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Babasının adı Güven Yaman, annesinin adı Güldam Can'dır. Can Yaman 5 yaşındayken, anne ve babası ayrıldı. Büyükannesi Makedon, büyükbabası ise Yugoslav kökenlidir. Peki Can Yaman kaç yaşındadır? İşte Can Yaman hakkında detaylar...

