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Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman hayranlarından şok teklif!

Erkenci Kuş dizisi ile yıldızı parlayan 29 yaşındaki başarılı oyuncu Can Yaman, 21 günlük vatani görevini yapmak üzere gelecek yılın Ocak ayında İzmir'e gidecek. Aynı dizide rol aldığı partneri ile adı aşk dedikodularına karışan Can Yaman'ın hayranları, sosyal medyadan ilginç bir teklifte bulundu! İşte Erkenci Kuş dizisinin sevilen oyuncusu Can Yaman'a gelen o teklif!

12.05.2019 12:59 - Son Güncelleme: 12.05.2019 13:11
Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman hayranlarından şok teklif: Sakallarını...

Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Can Divid karakteriyle özellikle genç kızlardan büyük ilgi gören 29 yaşındaki başarılı oyuncu Can Yaman, önümüzdeki yıl askere gitmeye hazırlanıyor. Can Yaman hayranlarından, duyanları hayrete düşüren bir teklif geldi.

Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman hayranlarından şok teklif: Sakallarını...

Can Yaman 21 günlük vatani görevini yapmak üzere Ocak 2020'de İzmir'e gidecek.

Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman hayranlarından şok teklif: Sakallarını...

Saç ve sakallarını kestireceği için üzgün olduğunu söyleyen oyuncunun hayranları ilginç isteklerde bulunmaya başladı.

Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman hayranlarından şok teklif: Sakallarını...

"SAÇ VE SAKALLARINI BİZE YOLLA"

Can Yaman'a, DM'den ''Lütfen saç ve sakallarını bize gönder, hatıra olarak saklayacağız'' diye yüzlerce istek geldi. İşte bedelli askerlikten yararlanabilen ünlü isimler...

Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman hayranlarından şok teklif: Sakallarını...

Metin Akdülger: 1988 doğumlu

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