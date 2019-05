Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman hayranlarından şok teklif!

Erkenci Kuş dizisi ile yıldızı parlayan 29 yaşındaki başarılı oyuncu Can Yaman, 21 günlük vatani görevini yapmak üzere gelecek yılın Ocak ayında İzmir'e gidecek. Aynı dizide rol aldığı partneri ile adı aşk dedikodularına karışan Can Yaman'ın hayranları, sosyal medyadan ilginç bir teklifte bulundu! İşte Erkenci Kuş dizisinin sevilen oyuncusu Can Yaman'a gelen o teklif!

12.05.2019 12:59 - Son Güncelleme: 12.05.2019 13:11