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Erkenci Kuş dizisinin yakışıklı oyuncusu Can Yaman'ın annesi hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

Erkenci Kuş dizisinde Can Divid karakterine hayat veren oyuncu Can Yaman hakkında her şey merak ediliyor. Son zamanlarda dizi için değişen tarzı ile gündemden düşmeyen Can Yaman'ın özel hayatına dair en merak edilen konu ise annesi Güldem Can... Can Yaman'ın annesini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Erkenci Kuş dizisinin sevilen oyuncusu Can Yaman ve annesi adeta abla - kardeş gibi görünüyor. Hal böyle olunca Yaman hayranlarının aklında, "Can Yaman'ın annesi kaç yaşında?" sorusu yer alıyor. Peki sizce Can Yaman'ın annesi kaç yaşında?

01.06.2019 10:28 - Son Güncelleme: 01.06.2019 10:47
Erkenci Kuş dizisinin yakışıklı oyuncusu Can Yaman'ın annesi hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

Erkenci Kuş dizisi ile yıldızı parlayan Can Yaman'ın özel hayatına dair her şey merak ediliyor. Ancak en çok merak edilen konu annesinin kaç yaşında olduğu. İşte Erkenci Kuş dizisinin başarılı oyuncusu Can Yaman ile annesi...

Erkenci Kuş dizisinin yakışıklı oyuncusu Can Yaman'ın annesi hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

Mustafa Sandal'ın eşi ünlü şarkıcı Emina Sandal annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Erkenci Kuş dizisinin yakışıklı oyuncusu Can Yaman'ın annesi hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

Güzel şarkıcının fotoğrafını hayranları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Erkenci Kuş dizisinin yakışıklı oyuncusu Can Yaman'ın annesi hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

Pelin Karahan

Erkenci Kuş dizisinin yakışıklı oyuncusu Can Yaman'ın annesi hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit

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