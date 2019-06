Erkenci Kuş dizisinin yakışıklı oyuncusu Can Yaman'ın annesi hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

Erkenci Kuş dizisinde Can Divid karakterine hayat veren oyuncu Can Yaman hakkında her şey merak ediliyor. Son zamanlarda dizi için değişen tarzı ile gündemden düşmeyen Can Yaman'ın özel hayatına dair en merak edilen konu ise annesi Güldem Can... Can Yaman'ın annesini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Erkenci Kuş dizisinin sevilen oyuncusu Can Yaman ve annesi adeta abla - kardeş gibi görünüyor. Hal böyle olunca Yaman hayranlarının aklında, "Can Yaman'ın annesi kaç yaşında?" sorusu yer alıyor. Peki sizce Can Yaman'ın annesi kaç yaşında?

