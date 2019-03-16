Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir bağımlı çıktı! Can Yaman'ın sevgilisi...

Can Yaman'ın sevgilisi mi değil mi? Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Sanem karakteri ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Demet Özdemir. Hem rol aldığı dizi hemde rol arkadaşı Can Yaman ile aşk iddiaları ile adından söz ettiren Demet Özdemir tam bir bağımlı çıktı. O anları Instagram hesabından paylaştı. Ancak bağımlı olan sadece o değil...

16.03.2019 13:35 - Son Güncelleme: 16.03.2019 13:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





