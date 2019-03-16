Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir bağımlı çıktı! Can Yaman'ın sevgilisi...
Can Yaman'ın sevgilisi mi değil mi? Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Sanem karakteri ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Demet Özdemir. Hem rol aldığı dizi hemde rol arkadaşı Can Yaman ile aşk iddiaları ile adından söz ettiren Demet Özdemir tam bir bağımlı çıktı. O anları Instagram hesabından paylaştı. Ancak bağımlı olan sadece o değil...
ÜNLÜLER VE BAĞIMLISI OLDUKLARI OYUNLAR
Ajda Pekkan
Süperstar oyun konusunda sınır tanımayan isimlerin en başında geliyor. Oyun oynayabilmek için Facebook hesabı olmadığı için "yeni can" alamadığından, "sanal kredi kartı" ile oynadığı oyunlar için "yardım" alıyor. Sanal kredi kartı kullanmasının sebebi ise, internette yaşanan kredi kartı dolandırıcılığına yakalanmamak için. Candy Crush Soda, Harvest Swap ve Candy Crush Ajda Pekkan'ın bağımlısı olduğu oyunlar.