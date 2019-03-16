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Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir bağımlı çıktı! Can Yaman'ın sevgilisi...

Can Yaman'ın sevgilisi mi değil mi? Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Sanem karakteri ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Demet Özdemir. Hem rol aldığı dizi hemde rol arkadaşı Can Yaman ile aşk iddiaları ile adından söz ettiren Demet Özdemir tam bir bağımlı çıktı. O anları Instagram hesabından paylaştı. Ancak bağımlı olan sadece o değil...

16.03.2019 13:35 - Son Güncelleme: 16.03.2019 13:41
Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir bağımlı çıktı! Can Yaman'ın sevgilisi...

Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Sanem Aydın karakteri ve Can Yaman'la sevgililik iddiaları ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir tam bir bağımlı çıktı. Demet Özdemir o anları Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir bağımlı çıktı! Can Yaman'ın sevgilisi...

ÜNLÜLER VE BAĞIMLISI OLDUKLARI OYUNLAR

Ajda Pekkan

Süperstar oyun konusunda sınır tanımayan isimlerin en başında geliyor. Oyun oynayabilmek için Facebook hesabı olmadığı için "yeni can" alamadığından, "sanal kredi kartı" ile oynadığı oyunlar için "yardım" alıyor. Sanal kredi kartı kullanmasının sebebi ise, internette yaşanan kredi kartı dolandırıcılığına yakalanmamak için. Candy Crush Soda, Harvest Swap ve Candy Crush Ajda Pekkan'ın bağımlısı olduğu oyunlar.

Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir bağımlı çıktı! Can Yaman'ın sevgilisi...

Kerem Bürsin

2041 adlı zeka oyununu oynuyor.

Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir bağımlı çıktı! Can Yaman'ın sevgilisi...

Metin Arolat

Kelimelik ve Kelime Avı oynuyor.

Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir bağımlı çıktı! Can Yaman'ın sevgilisi...

Gülben Ergen

Facebook hesabı olduğu için, arkadaşlarına en sık can gönderen ve can isteyen isimlerin başında geliyor. Sevilen sanatçı tam bir Candy Crush bağımlısı. Oyuna ilk çıktığı günlerde başlamamasına rağmen, elinden düşürmediği tableti ve cep telefonu nedeniyle 800'lü seviyelere geldi bile…

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