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Erkan Petekkaya'dan Gel Dese Aşk'ın dizi setinde koronavirüs şarkısı! Erkan Petekkaya nereli?

Gel Dese Aşk dizisinde Murat karakterine hayat veren başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, koronavirüs şarkısı ve dansı ile dikkat çekti. Oyuncu Erkan Petekkay sözleri kendisine ait olan 'oy korona' adlı şarkısını set arkadaşlarıyla birlikte seslendirdi. Petekkaya, "Biz de tıpkı sağlık çalışanları, market çalışanları ve güvenlik görevlileri gibi sizler evde oturun diye işimizin başındayız" diyerek vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu. Gel Dese Aşk'ın Murat Düdenli karakterine hayat veren Erkan Petekkaya'nın nereli olduğu ise merak konusu oldu! Erkan Petekkaya Gel Dese Aşk'ta; 40-45 yaşlarında, evli, iki çocuk babası Murat Düdenli'yi canlandırıyor. Karısı ile küçük kızının doğumundan sonra iyice birbirlerinden kopan, mutsuz bir evliliğin mecburi kölesi... Bahar ile tanışması ile hayatına adeta bahar geliyor. Onun yaşam dolu enerjisi ile duyduğu hisleri aşk sanıyor. Bu uğurda önce evliliği bir çıkmaza giriyor daha sonra da hayatı...

29.03.2020 10:02 - Son Güncelleme: 29.03.2020 10:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





