Erkan Petekkaya'dan Gel Dese Aşk'ın dizi setinde koronavirüs şarkısı! Erkan Petekkaya nereli?
Gel Dese Aşk dizisinde Murat karakterine hayat veren başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, koronavirüs şarkısı ve dansı ile dikkat çekti. Oyuncu Erkan Petekkay sözleri kendisine ait olan 'oy korona' adlı şarkısını set arkadaşlarıyla birlikte seslendirdi. Petekkaya, "Biz de tıpkı sağlık çalışanları, market çalışanları ve güvenlik görevlileri gibi sizler evde oturun diye işimizin başındayız" diyerek vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu. Gel Dese Aşk'ın Murat Düdenli karakterine hayat veren Erkan Petekkaya'nın nereli olduğu ise merak konusu oldu! Erkan Petekkaya Gel Dese Aşk'ta; 40-45 yaşlarında, evli, iki çocuk babası Murat Düdenli'yi canlandırıyor. Karısı ile küçük kızının doğumundan sonra iyice birbirlerinden kopan, mutsuz bir evliliğin mecburi kölesi... Bahar ile tanışması ile hayatına adeta bahar geliyor. Onun yaşam dolu enerjisi ile duyduğu hisleri aşk sanıyor. Bu uğurda önce evliliği bir çıkmaza giriyor daha sonra da hayatı...
Erkan Petekkaya koronavirüs şarkısı ile hem evde kal çağrısında bulundu hem de Gel Dese Aşk dizi setinde eğlenceli anlara sahne oldu. 49 yaşındaki usta oyuncu, Erkan Petekkaya, sözleri kendisine ait olan 'oy korona' adlı şarkısını set arkadaşlarıyla birlikte seslendirdi. Petekkaya, "Biz de tıpkı sağlık çalışanları, market çalışanları ve güvenlik görevlileri gibi sizler evde oturun diye işimizin başındayız" ifadelerini kullandı.
Petekkaya'nın Karadeniz şivesi ile seslendirdiği 'oy korona' şarkısını dinleyenler ise, Gel Dese Aşk'ın Murat'ı Erkan Petekkaya'nın nereli olduğunu bir hayli merak etti. İşte Erkan Petekkaya ve ünlülerin memleketleri...
GEL DESE AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yasemin Murat'ı ifşa edip, arkadaşlarını da bu yasak aşkı bilmekle suçlayınca ortalık karışır. Herkes şoke olmuştur. Sitare ve Ruhi renk vermezken Aydan ve Barlas meraktan çıldırır. En çok da Barlas. Murat çapkınlık yapmıştır ve onun haberi yoktur. Barlas kadının kimliğini, ilişkiden haberdar olanları öğrenmeye kararlıdır.
Murat ve Yasemin cephesinde tansiyon giderek yükselir. Murat, Yasemin'le hesaplaşır. Bütün bunlar Yasemin'in paranoyasıdır. O söyleyene kadar kimsenin durumdan haberi yoktur.
Bütün bunlar olurken Bahar sürekli Murat'ı arar. Murat'ın aramaları cevapsız bırakması, onu yok sayması Bahar'ı zıvanadan çıkarır. Kararını vermiştir. Tekrar Düdenli ailesinin evine girmek, Murat'a yakın olmak için planını işletir. Kimse Bahar'ın oyunundan haberdar değildir. Ama çok yakında hepsi bu oyunun piyonlarına dönüşecektir.