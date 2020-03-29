İlham Gencer kurala uymadı! Dışarı çıkan piyanist şantörün ayağındakiler dikkat çekti

Gencer, gazetecilerin sokağa çıkma yasağının hatırlatması üzerine kısa bir açıklama yaptı.

"Emekli maaşımı çekmek için çıktım. Görevlilerin bu konularda yardımcı olduğunu şimdi sizlerden öğreniyorum. Biraz da rahatsızlığım var. Eczaneden ilaçlarımı da aldıktan sonra hemen gideceğim."