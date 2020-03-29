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İlham Gencer kurala uymadı! Dışarı çıkan piyanist şantörün ayağındakiler dikkat çekti

Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden İlham Gencer, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren 65 yaş üzerinin sokağa çıkma yasağına uymayan 93 yaşındaki usta sanatçı İlham Gencer'in ayağına giydikleri dikkat çekti. Gencer, gazetecilerin sokağa çıkma yasağının hatırlatması üzerine kısa bir açıklama yaptı.

29.03.2020 10:38 - Son Güncelleme: 29.03.2020 10:59
İlham Gencer kurala uymadı! Dışarı çıkan piyanist şantörün ayağındakiler dikkat çekti

Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden İlham Gencer, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren 65 yaş üzerinin sokağa çıkma yasağına uymayan 93 yaşındaki usta sanatçı İlham Gencer'in ayağına giydikleri dikkat çekti.

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İlham Gencer kurala uymadı! Dışarı çıkan piyanist şantörün ayağındakiler dikkat çekti

Corona virüs salgını nedeniyle ısrarla "Evde kal" çağrıları yapılırken, 93 yaşındaki İlham Gencer'i sokakta görenler gözlerine inanamadı.

İlham Gencer kurala uymadı! Dışarı çıkan piyanist şantörün ayağındakiler dikkat çekti

Gencer, gazetecilerin sokağa çıkma yasağının hatırlatması üzerine kısa bir açıklama yaptı.
"Emekli maaşımı çekmek için çıktım. Görevlilerin bu konularda yardımcı olduğunu şimdi sizlerden öğreniyorum. Biraz da rahatsızlığım var. Eczaneden ilaçlarımı da aldıktan sonra hemen gideceğim."

İlham Gencer kurala uymadı! Dışarı çıkan piyanist şantörün ayağındakiler dikkat çekti
İlham Gencer kurala uymadı! Dışarı çıkan piyanist şantörün ayağındakiler dikkat çekti
İlham Gencer kurala uymadı! Dışarı çıkan piyanist şantörün ayağındakiler dikkat çekti
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