İlham Gencer kurala uymadı! Dışarı çıkan piyanist şantörün ayağındakiler dikkat çekti
Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden İlham Gencer, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren 65 yaş üzerinin sokağa çıkma yasağına uymayan 93 yaşındaki usta sanatçı İlham Gencer'in ayağına giydikleri dikkat çekti. Gencer, gazetecilerin sokağa çıkma yasağının hatırlatması üzerine kısa bir açıklama yaptı.
29.03.2020 10:38
- Son Güncelleme: 29.03.2020 10:59
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