Erkan Petekkaya kalp krizi geçirdi apar topar hastaneye kaldırıldı! Son dakika haberi sonrası sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Son olarak Kırmızı Oda diziyle ekranlarda boy gösteren Erkan Petekkaya, Delikanlı Sadi karakteri ile büyük beğeni toplamıştı. Oyunculuğu kadar yakışıklılığı ile de dikkat çeken Erkan Petekkaya Delikanlı Sadi rolüyle gönüllere taht kurmuştu.