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Haberler Magazin Erkan Petekkaya kalp krizi geçirdi apar topar hastaneye kaldırıldı! Son dakika haberi sonrası sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Erkan Petekkaya kalp krizi geçirdi apar topar hastaneye kaldırıldı! Son dakika haberi sonrası sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'dan gelen son dakika haberi sevenlerini korkuttu. 'Kırmızı Oda', 'Öyle bir geçer zaman ki', 'Dila Hanım', 'Paramparça' gibi dizilerle tanınan Erkan Petekkaya'nın şu sıralar yer aldığı projesinin çekimlerinde fenalaşıp, kalp krizi geçirdiği iddiası bir anda gündeme bomba gibi düştü. Haberin ardından Erkan Petekkaya cephesinden ilk açıklama geldi.

25.06.2022 13:33 - Son Güncelleme: 25.06.2022 13:33
Erkan Petekkaya kalp krizi geçirdi apar topar hastaneye kaldırıldı! Son dakika haberi sonrası sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Sayısız başarılı projede yer alan başarılı oyuncu Erkan Petekkaya'dan, sevenlerine üzücü haber geldi.

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Erkan Petekkaya kalp krizi geçirdi apar topar hastaneye kaldırıldı! Son dakika haberi sonrası sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Son olarak Kırmızı Oda diziyle ekranlarda boy gösteren Erkan Petekkaya, Delikanlı Sadi karakteri ile büyük beğeni toplamıştı. Oyunculuğu kadar yakışıklılığı ile de dikkat çeken Erkan Petekkaya Delikanlı Sadi rolüyle gönüllere taht kurmuştu.

Erkan Petekkaya kalp krizi geçirdi apar topar hastaneye kaldırıldı! Son dakika haberi sonrası sağlık durumu hakkında ilk açıklama

'Kırmızı Oda', 'Öyle bir geçer zaman ki', 'Dila Hanım', 'Paramparça' gibi dizilerde başarısıyla nam salan oyuncu, dijital platformda yayınlanmak üzere hazırlanan 'Son Gün' dizi çekimi esnasında sağlık problemi yaşadı.

Erkan Petekkaya kalp krizi geçirdi apar topar hastaneye kaldırıldı! Son dakika haberi sonrası sağlık durumu hakkında ilk açıklama

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Magazin Burada'nın haberine göre, Erkan Petekkaya, çekim esnasında aniden rahatsızlandı.

Erkan Petekkaya kalp krizi geçirdi apar topar hastaneye kaldırıldı! Son dakika haberi sonrası sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan oyuncunun apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

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