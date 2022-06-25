Survivor'ı bombaladı 'yazıklar olsun böyle adalete!' Nagihan Karadere'nin elenmesi sonrası hızını alamadı! Survivor Sahra Işık...
Survivor 2022 All-Star'ın finaline sayılı günler kala, İstanbul'da final koltuğuna oturması beklenen Nagihan Karadere'nin elenmesi herkesi şaşkına çevirdi. Ayşe Yüksel'in aday göstermesi sonrasında potaya giren Nagihan Karadere'nin elenmesinin ardından eski Survivor yarışmacılarında da tepkiler gecikmedi. İçlerinden bir tanesi ise direkt Survivor'a sitem edince sosyal medyanın gündemin bomba gibi düştü.
Survivor'da Nagihan'ın elenmesi ortalığı karıştırdı! SMS oyları sonucu yarışmaya veda eden isim ise Nagihan Karadere oldu. Nagihan'ın elenmesi herkes için şok etkisi yaratırken, eski yarışmacılar sitemlerini sosyal medyada dile getirdi.
"En çok seninle yarışmayı sevdim. Çünkü sen, sensin. İyinle, kötünle, düşünmeden sen olduğun için. Senin emeğin itiraf edeyim bende yoktu. Çünkü ben senin kadar güçlü olamadım. Çabuk kırılıp, anlatamadım. Ama sen Nagihansın! Ve itiraf edeyim ki sendeki psikolojiye sahip olmayı hep istedim. Şunu biliyorum ki, sen olmak kolay değil. Ve şunu söylemem lazım: Sen psikolojisiyle, hırsıyla herkese kafa tutanken 'ne derler' diye düşünmeden hareket ederken, yani sen sadece sen olurken Survivor'ın n iyi kadın yarışmacısı oldun.Gitsen de, kalsan da ben Sema Aydemir kabul ediyorum ki; Sen benden daha iyi bir survivorsın! Yolun açık olsun"