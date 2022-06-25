Survivor’ı bombaladı ’yazıklar olsun böyle adalete!’ Nagihan Karadere’nin elenmesi sonrası hızını alamadı! Survivor Sahra Işık...

"En çok seninle yarışmayı sevdim. Çünkü sen, sensin. İyinle, kötünle, düşünmeden sen olduğun için. Senin emeğin itiraf edeyim bende yoktu. Çünkü ben senin kadar güçlü olamadım. Çabuk kırılıp, anlatamadım. Ama sen Nagihansın! Ve itiraf edeyim ki sendeki psikolojiye sahip olmayı hep istedim. Şunu biliyorum ki, sen olmak kolay değil. Ve şunu söylemem lazım: Sen psikolojisiyle, hırsıyla herkese kafa tutanken 'ne derler' diye düşünmeden hareket ederken, yani sen sadece sen olurken Survivor'ın n iyi kadın yarışmacısı oldun.Gitsen de, kalsan da ben Sema Aydemir kabul ediyorum ki; Sen benden daha iyi bir survivorsın! Yolun açık olsun"