Erkan Avcı bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 41 yaşındaki Erkan Avcı’nın memleketi...

Erkan Avcı bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerle kamera karşısına geçen Erkan Avcı'nın hayatı merak edildi. 41 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Erkan Avcı aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Erkan Avcı'nın memleketi...