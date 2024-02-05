Erkan Avcı bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerle kamera karşısına geçen Erkan Avcı'nın hayatı merak edildi. 41 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Erkan Avcı aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Erkan Avcı'nın memleketi...
Ünlü oyuncu Erkan Avcı'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ERKAN AVCI KİMDİR?
Erkan Avcı 17 Aralık dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesini bitirmiştir. Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteri ile ünlenmiştir.
Zenne filminde oynadığı Ahmet rolüyle 2011 yılında 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.