Erden Timur açıkladı! Wanda Nara "Çocuklarımdan sakladım" demişti! "Mauro Icardi'nin eşi..."
Galatasaray'ın transferi için gün saydığı Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sağlık sorunuyla ilgili açıklama yaptı. Nara, rutin kontrolleri sırasında bazı değerlerinin farklı çıkması üzerine kendi isteğiyle hastaneye yattığını belirtti. Ortaya çıkan iddialar ise çiftin hayranlarının endişelenmesine neden oldu! İşte Wanda Nara hastalığı ve tüm merak edilenler...
21.07.2023 12:23 - Son Güncelleme: 21.07.2023 12:23
Galatasaray'ın transferi için gün saydığı Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sağlık sorunuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Nara, geçtiğimiz günlerde rutin kontrolleri için hastaneye gittiğini ve bazı değerlerinin farklı çıkması üzerine kendi isteğiyle hastanede kaldığını açıkladı.
Hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Wanda Nara "Çarşamba günü her zaman yaptırdığım rutin kontrollerde bazı değerlerim farklı çıktı. Sonra kendi isteğimle hastaneye yattım, diğer kontrolleri yaptırdım. "
LÖSEMİ İDDİALARINA SERT YANIT
Arjantin basınında yer alan iddialara göre, Wanda Nara'nın lösemi hastalığına yakalandığı öne sürülmüştü.