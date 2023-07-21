Erden Timur açıkladı! Wanda Nara "Çocuklarımdan sakladım" demişti! "Mauro Icardi'nin eşi..."

Galatasaray'ın transferi için gün saydığı Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sağlık sorunuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Nara, geçtiğimiz günlerde rutin kontrolleri için hastaneye gittiğini ve bazı değerlerinin farklı çıkması üzerine kendi isteğiyle hastanede kaldığını açıkladı.