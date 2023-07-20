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Masterchef jürisi Danilo Zanna'dan haber var! İş yerinde kendi personelinden tekme tokat dayak yemişti ilk kez paylaştı

MasterChef'in İtalyan jüri üyesi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana sık sık gündeme geliyor. Eski eşi Tuğçe Demirbilek ile olaylı boşanması sonrası yeni sevgilisiyle sürekli magazin gündeminde yer alan Danilo Zanna son olarak darp olayıyl gündeme geldi. Kendi işletmesi önünde, çalışanlarından dayak yiyen Zanna, olaydan saatler sonra bir video paylaştı. İşte haberin detayları...

20.07.2023 17:34 - Son Güncelleme: 20.07.2023 17:34
Masterchef jürisi Danilo Zanna’dan haber var! İş yerinde kendi personelinden tekme tokat dayak yemişti ilk kez paylaştı

Kendi işletmesi önünde personeli tarafından darp edilen Danilo Zanna'dan yeni bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

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Masterchef jürisi Danilo Zanna’dan haber var! İş yerinde kendi personelinden tekme tokat dayak yemişti ilk kez paylaştı

Sempatikliği ile dikkat çeken ünlü şef, kendi restoranında işletme müdürüne saldıranlar tarafından darbedilmişti. Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki bir AVM önünde meydana gelen olayda, Danilo Şef'e iki kişi saldırdı. Danilo Zanna ile birlikte yanındaki bir kişi daha yumruklardan nasibini aldı...

Masterchef jürisi Danilo Zanna’dan haber var! İş yerinde kendi personelinden tekme tokat dayak yemişti ilk kez paylaştı

Saldırıya AVM'nin güvenlikleri müdahale ederken, taraflar birbirinden şikayetçi olmak için karakola gitmişti.

Masterchef jürisi Danilo Zanna’dan haber var! İş yerinde kendi personelinden tekme tokat dayak yemişti ilk kez paylaştı

Olayın yeni şube açacak olan Danilo Zanna'nın, mekana eğitime gelen yeni personele bahşiş verilmesini istemesine karşı çıkması üzerine yaşandığı iddia edildi.

Masterchef jürisi Danilo Zanna’dan haber var! İş yerinde kendi personelinden tekme tokat dayak yemişti ilk kez paylaştı

Başına gelenleri sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Danilo Zanna, şunları söylemişti:

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