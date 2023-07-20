Masterchef jürisi Danilo Zanna’dan haber var! İş yerinde kendi personelinden tekme tokat dayak yemişti ilk kez paylaştı

Sempatikliği ile dikkat çeken ünlü şef, kendi restoranında işletme müdürüne saldıranlar tarafından darbedilmişti. Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki bir AVM önünde meydana gelen olayda, Danilo Şef'e iki kişi saldırdı. Danilo Zanna ile birlikte yanındaki bir kişi daha yumruklardan nasibini aldı...