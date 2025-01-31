Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak’ın mutluluğu kısa sürdü! 22 yaş küçük sevgilisi Burcu Kirman ile ayrıldı

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 8 yıllık eşi Ceyda Düvenci ile 2023'te boşandı. Magazin gündeminde uzun süre yer alan boşanmanın ardından gönlünü Esra Akpınar'a kaptırdı.

Ancak Akpınar-Şakrak aşkı kısa sürdü. Ünlü oyuncu, daha sonra ise Burcu Kirman ile yeni bir aşka yelken açtı.

Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra aşk hayatında hızlı bir döneme giren Bülent Şakrak'ın bu mutluluğu da kısa sürdü.

Birlikteliklerini; "2025'e biz girdik. Allah, artırsın. Sofrayı, kuran kaldırsın" sözleriyle duyuran Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı.