Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak’ın mutluluğu kısa sürdü! 22 yaş küçük sevgilisi Burcu Kirman ile ayrıldı

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 8 yıllık eşi Ceyda Düvenci ile 2023'te boşandı. Magazin gündeminde uzun süre yer alan boşanmanın ardından gönlünü Esra Akpınar'a kaptırdı.
Ancak Akpınar-Şakrak aşkı kısa sürdü. Ünlü oyuncu, daha sonra ise Burcu Kirman ile yeni bir aşka yelken açtı.
Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra aşk hayatında hızlı bir döneme giren Bülent Şakrak'ın bu mutluluğu da kısa sürdü.
Birlikteliklerini; "2025'e biz girdik. Allah, artırsın. Sofrayı, kuran kaldırsın" sözleriyle duyuran Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı.
Bülent Şakrak, Burcu Kirman ile olan fotoğrafını da sosyal medya hesabından kaldırdı.
NE OLMUŞTU?
İkilinin arasındaki 22 yaş farkı gündem olmuş, çifte olumsuz yorumlar yapılmıştı.
"ALAYINA ALAY KOMUTANLIĞI"
Şakrak, sevgilisi ile yeni pozunu yayınlayarak "Alayına alay komutanlığı" notunu düşmüştü. Şakrak'ın bazı takipçileri açıklama için, "Kime laf çarpıtıyorsun?" yorumlarında bulunmuştu.