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Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak’ın mutluluğu kısa sürdü! 22 yaş küçük sevgilisi Burcu Kirman ile ayrıldı

Oğlunun annesi Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliklerini 2023 senesinde sürpriz bir şekilde sonlandıran Bülent Şakrak, boşandıktan sonra meslektaşı Esra Akpınar ile aşk yaşamaya başladı. Ancak Akpınar-Şakrak aşkı kısa sürdü. Ünlü oyuncu, daha sonra ise gönlünü bir başka meslektaşı Burcu Kirman'a kaptırdı. 22 yaş farkıyla çok konuşulan ikiliden kötü haber geldi. Şakrak bu ilişkisinde de aradığı mutluluğu bulamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 11:15 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 11:16
Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak’ın mutluluğu kısa sürdü! 22 yaş küçük sevgilisi Burcu Kirman ile ayrıldı

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 8 yıllık eşi Ceyda Düvenci ile 2023'te boşandı. Magazin gündeminde uzun süre yer alan boşanmanın ardından gönlünü Esra Akpınar'a kaptırdı.

Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak’ın mutluluğu kısa sürdü! 22 yaş küçük sevgilisi Burcu Kirman ile ayrıldı

Ancak Akpınar-Şakrak aşkı kısa sürdü. Ünlü oyuncu, daha sonra ise Burcu Kirman ile yeni bir aşka yelken açtı.

Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak’ın mutluluğu kısa sürdü! 22 yaş küçük sevgilisi Burcu Kirman ile ayrıldı

Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra aşk hayatında hızlı bir döneme giren Bülent Şakrak'ın bu mutluluğu da kısa sürdü.

Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak’ın mutluluğu kısa sürdü! 22 yaş küçük sevgilisi Burcu Kirman ile ayrıldı

Birlikteliklerini; "2025'e biz girdik. Allah, artırsın. Sofrayı, kuran kaldırsın" sözleriyle duyuran Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı.

Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak’ın mutluluğu kısa sürdü! 22 yaş küçük sevgilisi Burcu Kirman ile ayrıldı

Bülent Şakrak, Burcu Kirman ile olan fotoğrafını da sosyal medya hesabından kaldırdı.

Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak’ın mutluluğu kısa sürdü! 22 yaş küçük sevgilisi Burcu Kirman ile ayrıldı

NE OLMUŞTU?

İkilinin arasındaki 22 yaş farkı gündem olmuş, çifte olumsuz yorumlar yapılmıştı.

Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak’ın mutluluğu kısa sürdü! 22 yaş küçük sevgilisi Burcu Kirman ile ayrıldı

"ALAYINA ALAY KOMUTANLIĞI"

Şakrak, sevgilisi ile yeni pozunu yayınlayarak "Alayına alay komutanlığı" notunu düşmüştü. Şakrak'ın bazı takipçileri açıklama için, "Kime laf çarpıtıyorsun?" yorumlarında bulunmuştu.