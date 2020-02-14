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Enrique Iglesias'ın eşi üçüncü bebeğini dünyaya getirdi! İşte tebessüm ettiren fotoğraflar

Enrique Iglesias ile ünlü Rus tenisçi Anna Kournikova, üçüncü çocuklarının dünyaya geldiğini sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu. Ünlü İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias'ın Anna Kournikova'dan bir de 2 yaşında ikizleri bulunuyor. İşte 19 yıldır birlikte olan çiftin yüzlerde tebessüme neden olan sosyal medya paylaşımı...

14.02.2020 12:17 - Son Güncelleme: 14.02.2020 12:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





