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Enrique Iglesias'ın eşi üçüncü bebeğini dünyaya getirdi! İşte tebessüm ettiren fotoğraflar

Enrique Iglesias ile ünlü Rus tenisçi Anna Kournikova, üçüncü çocuklarının dünyaya geldiğini sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu. Ünlü İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias'ın Anna Kournikova'dan bir de 2 yaşında ikizleri bulunuyor. İşte 19 yıldır birlikte olan çiftin yüzlerde tebessüme neden olan sosyal medya paylaşımı...

14.02.2020 12:17 - Son Güncelleme: 14.02.2020 12:50
Enrique Iglesias'ın eşi üçüncü bebeğini dünyaya getirdi! İşte tebessüm ettiren fotoğraflar

Ünlü İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias ile ünlü Rus tenisçi Anna Kournikova, üçüncü çocuklarının dünyaya geldiğini sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu. Çiftin bir kızı olduğu öğrenildi.

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Enrique Iglesias'ın eşi üçüncü bebeğini dünyaya getirdi! İşte tebessüm ettiren fotoğraflar

Ünlü şarkıcı Enrique Iglesias ve ünlü tenisçi Anna Kournikova yeniden bebek sahibi oldu.

Enrique Iglesias'ın eşi üçüncü bebeğini dünyaya getirdi! İşte tebessüm ettiren fotoğraflar

30 OCAK'TA DÜNYAYA GELDİ

2001 yılından beri birlikte olan çift 30 Ocak'ta dünyaya gelen kız çocuklarının haberini, dün akşam sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir paylaşımla duyurdular.

Enrique Iglesias'ın eşi üçüncü bebeğini dünyaya getirdi! İşte tebessüm ettiren fotoğraflar

İKİZ ÇOCUKLARI DA VAR

19 yıldır birlikte olan Iglesias ve Kournikova'nın Lucy ve Nicholas adında ikiz çocukları da var.

Enrique Iglesias'ın eşi üçüncü bebeğini dünyaya getirdi! İşte tebessüm ettiren fotoğraflar
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