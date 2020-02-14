Haberler Galeri Magazin Çöpçatan Ozan iş başında! İşte Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkının bilinmeyenleri...

Çöpçatan Ozan iş başında! İşte Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkının bilinmeyenleri...

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın sevgili olduğu iddiaları uzun bir zamandır kulislerde dolaşıyordu ancak bu iddiayı destekleyen bir kanıt bir türlü bulunamıyordu. Defne Samyeli - Cem Yılmaz ayrılığının nedeni Serenay Sarıkaya olarak gösteriliyordu. İkili Atina tatiline çıkınca olanlar oldu... Birlikte görüntülenen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken, Defne Samyeli'nin aldatılmış olması da bir başka gündem konusu oldu. Herkesin aklında bir soru vardı; "Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı nasıl ve ne zaman başladı?" İşte Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın sevgili olmasının ardından ortaya çıkan gerçekler...

14.02.2020 13:05 - Son Güncelleme: 14.02.2020 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





