Can Yaman'ın sinirden nevri döndü ağzına geleni söyledi "Allah'ın malı işine bak" Hızını alamayan Can ateş püskürdü bakın neden
Demet Özdemir ile başrolü üstlendiği Erkenci Kuş dizisiyle hem Türkiye'de hem de İtalya'da yıldızı parlayan Can Yaman şimdilerde El Turco adlı dizisi için Macaristan'da. Kahramanmaraş merkezli, Türkiye'ninn yüreğini yakan depremler sonrası herhangi bir paylaşım yapmayınca tepkilerin odağın kalan Can Yaman ardından hem kendisi AFAD'a bağış yapmış hem de bir yardım kampanyası başlatmıştı. Geç de olsa kolları sıvayan Can Yaman bağış paylaşımının altına gelen yorumlar sonrası, takipçileriyle kapıştı. İşte haberin detayları...
11.02.2023 11:18 - Son Güncelleme: 11.02.2023 11:18