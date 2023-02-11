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Haberler Magazin Can Yaman'ın sinirden nevri döndü ağzına geleni söyledi "Allah'ın malı işine bak" Hızını alamayan Can ateş püskürdü bakın neden

Can Yaman'ın sinirden nevri döndü ağzına geleni söyledi "Allah'ın malı işine bak" Hızını alamayan Can ateş püskürdü bakın neden

Demet Özdemir ile başrolü üstlendiği Erkenci Kuş dizisiyle hem Türkiye'de hem de İtalya'da yıldızı parlayan Can Yaman şimdilerde El Turco adlı dizisi için Macaristan'da. Kahramanmaraş merkezli, Türkiye'ninn yüreğini yakan depremler sonrası herhangi bir paylaşım yapmayınca tepkilerin odağın kalan Can Yaman ardından hem kendisi AFAD'a bağış yapmış hem de bir yardım kampanyası başlatmıştı. Geç de olsa kolları sıvayan Can Yaman bağış paylaşımının altına gelen yorumlar sonrası, takipçileriyle kapıştı. İşte haberin detayları...

11.02.2023 11:18 - Son Güncelleme: 11.02.2023 11:18
Can Yaman’ın sinirden nevri döndü ağzına geleni söyledi Allah’ın malı işine bak Hızını alamayan Can ateş püskürdü bakın neden

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından, afet bölgeleri için ünlüler de çağrı yaptı.

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Can Yaman’ın sinirden nevri döndü ağzına geleni söyledi Allah’ın malı işine bak Hızını alamayan Can ateş püskürdü bakın neden

Bu isimlerden biri de şu sıralar yeni dizisi için Macaristan'da olan Can Yaman. Depremin başından bu yana sessiz kalmakla suçlanan Can Yaman depremzedeler için iki koldan çalışmalara başlamıştı.

Can Yaman’ın sinirden nevri döndü ağzına geleni söyledi Allah’ın malı işine bak Hızını alamayan Can ateş püskürdü bakın neden

Kalbi yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türkiye'de olan Yaman, önce 250 bin TL para yardımı yapmıştı.

Can Yaman’ın sinirden nevri döndü ağzına geleni söyledi Allah’ın malı işine bak Hızını alamayan Can ateş püskürdü bakın neden

Ünlü oyuncu bununla yetinmeyip İtalya'da çocuklara yardım etmek için kurduğu dernek üzerinden de depremzeler için büyük bir kampanya başlattı

Can Yaman’ın sinirden nevri döndü ağzına geleni söyledi Allah’ın malı işine bak Hızını alamayan Can ateş püskürdü bakın neden

Can Yaman, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

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