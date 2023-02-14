Bergüzar Korel’den dikkat çeken uyarı! Halit Ergenç’in eşi “Hassas vicdanlarımızı rahatlatmayacağız” deyip paylaştı! Her satırı...
6 Şubat sabahı 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,7; 13.24'te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Türk milleti genci yaşlısı demeden el ele vererek deprem bölgesi için seferber olurken oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında takipçilerine bir uyarıda bulundu. "Hassas vicdanlarımızı rahatlatmayacağız" Korel, kaleme aldığı satırlarla dikkat çekti. İşte o paylaşım...
14.02.2023 20:57 - Son Güncelleme: 14.02.2023 20:57
Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Türk milleti genci yaşlısı demeden el ele vererek deprem bölgesi için seferber olurken oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında takipçilerine bir uyarıda bulundu.