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Haberler Magazin Bergüzar Korel’den dikkat çeken uyarı! Halit Ergenç’in eşi “Hassas vicdanlarımızı rahatlatmayacağız” deyip paylaştı! Her satırı...

Bergüzar Korel’den dikkat çeken uyarı! Halit Ergenç’in eşi “Hassas vicdanlarımızı rahatlatmayacağız” deyip paylaştı! Her satırı...

6 Şubat sabahı 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,7; 13.24'te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Türk milleti genci yaşlısı demeden el ele vererek deprem bölgesi için seferber olurken oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında takipçilerine bir uyarıda bulundu. "Hassas vicdanlarımızı rahatlatmayacağız" Korel, kaleme aldığı satırlarla dikkat çekti. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
14.02.2023 20:57 - Son Güncelleme: 14.02.2023 20:57
Bergüzar Korel’den dikkat çeken uyarı! Halit Ergenç’in eşi “Hassas vicdanlarımızı rahatlatmayacağız” deyip paylaştı! Her satırı...

AFAD verilerine göre; 6 Şubat Pazartesi sabahı 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi.

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Bergüzar Korel’den dikkat çeken uyarı! Halit Ergenç’in eşi “Hassas vicdanlarımızı rahatlatmayacağız” deyip paylaştı! Her satırı...

Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı.

Bergüzar Korel’den dikkat çeken uyarı! Halit Ergenç’in eşi “Hassas vicdanlarımızı rahatlatmayacağız” deyip paylaştı! Her satırı...

Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Türk milleti genci yaşlısı demeden el ele vererek deprem bölgesi için seferber olurken oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında takipçilerine bir uyarıda bulundu.

Bergüzar Korel’den dikkat çeken uyarı! Halit Ergenç’in eşi “Hassas vicdanlarımızı rahatlatmayacağız” deyip paylaştı! Her satırı...

"Hassas vicdanlarımızı rahatlatmayacağız" Korel, kaleme aldığı satırlarla dikkat çekti.

Bergüzar Korel’den dikkat çeken uyarı! Halit Ergenç’in eşi “Hassas vicdanlarımızı rahatlatmayacağız” deyip paylaştı! Her satırı...

Ünlü oyuncu, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Her şey yeni başlıyor. Bir haftanın sonunda ben çok yoruldum deyip gitmek gibi bir seçeneğimiz yok.

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