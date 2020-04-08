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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı! 32 yaşındaki Selin Yeninci meğer...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Saniye' karakterine hayat veren Selin Yeninci, gerçek haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Bir Zamanlar Çukurova 63. yeni bölümüyle 9 Nisan 2020 Perşembe akşamı Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak! Özel yaşamı ile 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı 'Saniye' karakterinden çok farklı hayatlar yaşadığını gözler önüne seren başarılı oyuncu Yeninci, sosyal medyayı salladı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile adından sıkça söz ettiren Selin Yeninci, sevenleri tarafından adeta mercek altına alındı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si ile Selin Yeninci arasındaki büyük fark...

08.04.2020 15:46 - Son Güncelleme: 08.04.2020 15:46
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı! 32 yaşındaki Selin Yeninci meğer...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Saniye' karakterini canlandıran Selin Yeninci, gerçek haliyle herkesi şaşkına çevirdi.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı! 32 yaşındaki Selin Yeninci meğer...

Özel hayatı ile Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki karakteri Saniye'nin çok farklı hayatlar yaşadığını gözler önüne seren Selin Yeninci, sosyal medyayı salladı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı! 32 yaşındaki Selin Yeninci meğer...

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile Türkiye'nin gündemine oturan güzel oyuncu Selin Yeninci, hayranları tarafından adeta mercek altına alındı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı! 32 yaşındaki Selin Yeninci meğer...

İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 'Saniye'si ve Selin Yeninci arasındaki büyük fark....

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı! 32 yaşındaki Selin Yeninci meğer...

Selin Yeninci

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