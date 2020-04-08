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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı! 32 yaşındaki Selin Yeninci meğer...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Saniye' karakterine hayat veren Selin Yeninci, gerçek haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Bir Zamanlar Çukurova 63. yeni bölümüyle 9 Nisan 2020 Perşembe akşamı Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak! Özel yaşamı ile 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı 'Saniye' karakterinden çok farklı hayatlar yaşadığını gözler önüne seren başarılı oyuncu Yeninci, sosyal medyayı salladı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile adından sıkça söz ettiren Selin Yeninci, sevenleri tarafından adeta mercek altına alındı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si ile Selin Yeninci arasındaki büyük fark...

08.04.2020 15:46 - Son Güncelleme: 08.04.2020 15:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





