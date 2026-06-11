Işıltılı sahnelerden emniyet koridorlarına! Enis Arıkan nasıl ünlü oldu? Bir dostlukla değişen kader ve Şebnem Bozoklu gerçeği
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden biri olan Enis Arıkan, adli sürecin ardından arama motorlarında zirveye yerleşti. Herkes ünlü sunucu ve oyuncunun son durumunu, yaşını ve evlilik hayatını didiklerken; bu gelişmenin arkasından yıllar önce Şebnem Bozoklu ile başlayan ve bir ömrün kaderini değiştiren bambaşka bir hikaye çıktı. Peki Enis Arıkan nasıl ünlü oldu? İşte dost eliyle şekillenen kariyer öyküsü...
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