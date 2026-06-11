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Işıltılı sahnelerden emniyet koridorlarına! Enis Arıkan nasıl ünlü oldu? Bir dostlukla değişen kader ve Şebnem Bozoklu gerçeği

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden biri olan Enis Arıkan, adli sürecin ardından arama motorlarında zirveye yerleşti. Herkes ünlü sunucu ve oyuncunun son durumunu, yaşını ve evlilik hayatını didiklerken; bu gelişmenin arkasından yıllar önce Şebnem Bozoklu ile başlayan ve bir ömrün kaderini değiştiren bambaşka bir hikaye çıktı. Peki Enis Arıkan nasıl ünlü oldu? İşte dost eliyle şekillenen kariyer öyküsü...

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Enis Arıkan kaç yaşında?

İstanbul'da yürütülen büyük uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında ünlü oyuncu ve sunucu Enis Arıkan'ın da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Bunun üzerine Arıkan bir anda trend listelerinin en üst sırasına taşındı. "Enis Arıkan neden gözaltına alındı, son durumu ne?" sorularına yanıt aramaya başlanırken ünlü oyuncunun hayatı da bir o kadar merak konusu oldu.

Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda isim isim liste Takvimde! Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan... | Aramalarda esrar bulundu
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda isim isim liste Takvim'de! Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan... | Aramalarda esrar bulundu
Enis Arıkan’ın kariyeri

Dijital dünyadaki bu ani arama hacmi ve yoğun merak dalgası, Enis Arıkan'ın kariyerini ve Şebnem Bozoklu ile değişen hikayesini yeniden gündeme taşıdı.

Bir dostlukla değişen kader

BİR DOSTLUKLA DEĞİŞEN KADER: KONSERVATUVARDAKİ ŞEBNEM BOZOKLU GERÇEĞİ

3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Enis Arıkan, bugün 43 yaşında. Onu sadece sosyal medyadaki eğlenceli videolarıyla ya da sunuculuk performansıyla tanıyanlar, çok köklü bir yol arkadaşlığına dayanan kariyer hikayesini duyunca şaşkınlığını gizleyemiyor.

Enis Arıkan’ın dönüm noktası

Her şey, lise yıllarının hemen ardından hayatına giren ve ömürlük dostu olan ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu ile başladı. Bu dostluk, Enis Arıkan'ın hayatının akışını değiştiren en büyük dönüm noktasıydı. Şebnem Bozoklu onu konservatuvara yönlendirdi ve nihayetinde o kapıdan içeri girmesini sağladı.

Enis Arıkan: Şebnem’i çok kullandım

Konservatuvar yıllarında bile Bozoklu'nun verici ve destekleyici tavrı Arıkan'ın en büyük dayanağı oldu. Hatta ünlü oyuncu, katıldığı bir programda o dönemleri tebessümle anarak, "Şebnem'i çok kullandım. Konservatuvar ödevlerimi hiç yapmazdım, Şebnem ertesi gün bana 70 sayfayı hazır verirdi" diyerek bu dostluğun hayatındaki hayati yerini itiraf etmişti.

Enis Arıkan ile Şebnem Bozoklu dostluğu

Bozoklu'nun bu yol gösterici dokunuşu olmasaydı, belki de Enis Arıkan bugün adını bu kadar geniş kitlelere duyuramayacaktı. Okul yıllarında birlikte Kuşadası'nda animatörlük yaparak hayatlarında ilk kez para kazanan iki dost, yıllar sonra tiyatro sahnelerinde ve televizyon ekranlarında omuz omuza yürümeye devam etti.

Enis Arıkan’dan Şebnem Bozoklu itirafı

Bozoklu ile dostluğunu her fırsatta dile getiren Arıkan'ın "Enis Arıkan aslında kimdir? Nasıl başladı hikayeniz?" sorusuna verdiği şu yanıt ise kariyerinin başlangıç hikayesinin en iyi özeti oldu: "Liseyi bitirdikten sonra Şebnem Bozoklu'yla arkadaş oldum. Beni tiyatroya yönlendirdi ve sınavlara hazırlayıp kazanmama vesile oldu"

Enis Arıkan evli mi?

ENİS ARIKAN EVLİ Mİ?

Televizyon ekranlarının ve tiyatro sahnelerinin popüler yüzlerinden biri olan Enis Arıkan hakkında internette en çok aratılan bir başka konu ise özel hayatı. "Enis Arıkan evli mi, eşi kim?" soruları, oyuncunun popülaritesiyle birlikte her dönem sıcaklığını koruyor. Ancak ünlü sunucunun hayatında hiç evlilik gerçekleşmedi; kendisi bekardır.

Jet Sosyete ile popülerleşti

90'LARIN FİGÜRANLIĞINDAN "TONY" FENOMENLİĞİNE

Enis Arıkan'ın televizyon macerası ise aslında hafızalarımızı biraz zorlamamız gereken bir döneme, 90'ların sonuna uzanıyor. Takvimler 1998'i gösterdiğinde, dönemin gençliğini ekran başına kilitleyen "Aynalı Tahir" dizisinde "Erman" karakteriyle ilk kez kamera karşısına geçti.

Enis Arıkan Kurtlar Vadisi Pusu’da oynadı mı?

O günden sonra tam 20 yıl boyunca irili ufaklı rollerle ekranlarda yer aldı. Yeri geldi Kurtlar Vadisi Pusu'da göründü, yeri geldi reklam filmlerinin aranan yüzü oldu.

Camdaki Kız’da Muzo karakteriyle şaşırttı

Fakat kariyerinin asıl büyük patlaması, Gülse Birsel'in kalemiyle buluştuğu an oldu. "Jet Sosyete" dizisinde hayat verdiği "Tony" karakteri ile adeta bir ekran fenomenine dönüştü. "Camdaki Kız" dizisindeki "Muzo" (Muzaffer) karakteriyle ise ters köşe yaptı ve içindeki o dram oyuncusunu da gözler önüne serdi.

Enis Arıkan hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Enis Arıkan aslen nerelidir ve kaç doğumludur?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur ve aslen İstanbulludur. 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

Enis Arıkan ile Şebnem Bozoklu nasıl tanıştı?

Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu, lise yıllarının ardından bir tiyatronun asistanlık ve seçme süreçlerinde tanışmışlardır. Şebnem Bozoklu, Enis Arıkan'ı konservatuvar sınavlarına hazırlayarak kader ortaklıklarını başlatmıştır.

Enis Arıkan evli mi?

Hayır, Enis Arıkan hiç evlenmemiştir ve bekardır.

Enis Arıkan dizileri

TELEVİZYON DİZİLERİ

1998 – Aynalı Tahir (Erman)

1998 – Gülerken Ağladık

1999 – Zilyoner

2001 – Hırsız (Cem)

2002 – Yıldızların Altında

2002 – Çekirdek Aile

2003 – Gurbet Kadını (Fırat)

2004 – Kadın İsterse

2007 – Genco (Cüneyt)

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu (2. Sezon)

2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet)

2010 – Aşk ve Ceza

2010-2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar)

2012 – Uçurum (Kutlu)

2014 – Cesur Hemşire

2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür)

2018 – Jet Sosyete (Tony)

2021 – Camdaki Kız (Muzaffer / Muzo)

Enis Arıkan hangi tiyatrolarda rol aldı?

TİYATRO, MÜZİKAL VE SUNUCULUK

Alice Müzikali – Beyaz Tavşan

Hayalperest – Tiyatro Oyunu

Password Türkiye – Yarışma Programı (Daimi Yarışmacı)

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

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