İstanbul'da yürütülen büyük uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında ünlü oyuncu ve sunucu Enis Arıkan'ın da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Bunun üzerine Arıkan bir anda trend listelerinin en üst sırasına taşındı. "Enis Arıkan neden gözaltına alındı, son durumu ne?" sorularına yanıt aramaya başlanırken ünlü oyuncunun hayatı da bir o kadar merak konusu oldu.