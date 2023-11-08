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Engin Polat Dilan Polat'ı aldattı mı? İhanet iddiaları birdi iki oldu! Engin Polat'tan hamile kaldığını iddia eden kadının kim olduğu belli oldu

Dilan Polat ile Engin Polat, ultra lüks hayatlarının her detayını sosyal medyada yayınlayarak adlarını geniş kitlelere duyurdu. Bu şatafatlı, lüks yaşamın ardından ise kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik iddiaları ortaya atıldı. Tüm bu suçlamalarla gözaltına alınan çoğunluğu Polat ailesi mensubu 17 şahsın ifadeleri de ortaya çıktı. Polat olayı hakkında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkarken sosyal medyadaki hamilelik iddiası olayı bambaşka bir boyuta taşımıştı. İhanet iddiası hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 10:00 Güncelleme 08 Kasım 2023, 10:00
Engin Polat Dilan Polat’ı aldattı mı? İhanet iddiaları birdi iki oldu! Engin Polat’tan hamile kaldığını iddia eden kadının kim olduğu belli oldu 1

Kurdukları paravan şirketler üzerinden kara para aklamakla suçlanan Engin-Dilan Polat, "suç örgütü kurma ve yönetme", "yasadışı bahis", "suçtan kaynaklı mal varlığını aklama" ve "vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından tutuklandı.

Engin Polat Dilan Polat’ı aldattı mı? İhanet iddiaları birdi iki oldu! Engin Polat’tan hamile kaldığını iddia eden kadının kim olduğu belli oldu 2

33 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve eşi Engin Polat'ın sosyal medyada, lüks ve gösterişli hayatlarıyla ilgili yaptığı paylaşımlar aylarca Türkiye kamuoyunu meşgul etti.

Engin Polat Dilan Polat’ı aldattı mı? İhanet iddiaları birdi iki oldu! Engin Polat’tan hamile kaldığını iddia eden kadının kim olduğu belli oldu 3

Dilan Polat davasının çarpıcı detayları ortaya çıkmaya devam ederken, ihanet iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

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