Engin Polat Dilan Polat'ı aldattı mı? İhanet iddiaları birdi iki oldu! Engin Polat'tan hamile kaldığını iddia eden kadının kim olduğu belli oldu

Dilan Polat ile Engin Polat, ultra lüks hayatlarının her detayını sosyal medyada yayınlayarak adlarını geniş kitlelere duyurdu. Bu şatafatlı, lüks yaşamın ardından ise kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik iddiaları ortaya atıldı. Tüm bu suçlamalarla gözaltına alınan çoğunluğu Polat ailesi mensubu 17 şahsın ifadeleri de ortaya çıktı. Polat olayı hakkında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkarken sosyal medyadaki hamilelik iddiası olayı bambaşka bir boyuta taşımıştı. İhanet iddiası hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.