Bergüzar Korel oğlu Ali'yi paylaştı yorumu da kendisi yaptı "Boyumu geçti evet" Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in oğlu Ali'nin son hali!

Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan üç çocuk annesi Bergüzar Korel, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu bu kez oğlu Ali'yi paylaştı. Çocuklarını gözden uzak tutmaya özen gösteren Korel oğluyla olan karesini "Evet boyumu geçti" notuyla paylaştı. İşte detaylar...
Binbir Gece dizisinde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, 2009 yılında dünyaevine girdi.
Bu evlilikten Ali Han ve Leyla adında üç evladı olan ünlü çiftten Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında ailesi hakkında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor şu sıralar.
Londra'da yaşayan ünlü çift, kapılarına gelen Türk hayranları yüzünden taşınmışlardı.