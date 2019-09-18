Engin Altan Düzyatan'ın son hali 'Yok artık!' dedirtti! Diriliş'ten sonra bambaşka biri oldu
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile hem Türkiye'de hem dünyada büyük bir hayran kitlesi edinen Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul macerasının yerini Diriliş Osman'ın almasının ardından yeni bir projeye başlıyor. Yeni projesi için imaj değiştirdi, bambaşka biri oldu. İşte başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere ünlülerin değişimleri.
18.09.2019 12:20
- Son Güncelleme: 18.09.2019 12:25
Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolünde yer alan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, yeni bir proje ile ekranlara dönüyor. Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi için büründüğü imaj sosyal medyayı salladı. Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın son hali sizi çok şaşırtacak.
İşte başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere ünlülerin değişimleri.
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