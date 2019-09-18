Engin Altan Düzyatan'ın son hali 'Yok artık!' dedirtti! Diriliş'ten sonra bambaşka biri oldu

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolünde yer alan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, yeni bir proje ile ekranlara dönüyor. Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi için büründüğü imaj sosyal medyayı salladı. Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın son hali sizi çok şaşırtacak.

İşte başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere ünlülerin değişimleri.