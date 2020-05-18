Alemin Kralı'nın asi Oben'i Birsu Demir'in değişimini görenler inanamıyor! Birsu oldu bir içim su...
atv'de yayınlanan Alemin Kıralı dizisi bir dönem büyük bir beğeniyle takip ediliyordu. Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol aldığı dizide çocuk oyuncuların da oyunculuğu çok beğenilmişti. Özellikle Oben karakterine hayat veren Birsu Demir genç yeteneklerin başını çekiyordu. İşte o Birsu Demir yani Oben yıllar sonraki haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Güzel bir genç kız olan Birsu Demir'i görenler gözlerine inanamıyor. İşte başta Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.
18.05.2020 15:16
- Son Güncelleme: 18.05.2020 15:17
Şimdilerde koronavirüs salgını nedeniyle dizi ekipleri sete çıkamıyor, yeni bölümler yayınlanamıyor. Bu nedenle eski dizilere de yoğun ilgi gösteriliyor. Bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların şimdiki halleri ise merak ediliyor. O isimlerden biri de Birsu Demir oldu. 'Alemin Kıralı' dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazınan Birsu Demir, değişimi ile şaşırttı. Birsu, dizinin izleyici ile buluştuğu 2011'de 12 yaşındaydı. Birsu Demir büyüdü ve genç bir kız oldu. Güzel oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla değişimini gözler önüne serdi.
İşte başta Birsu Demir olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.
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