Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torununa bakın karnı burnunda! Bikinili pozlarla boy gösteren Aslışah aynı anneannesinin gençliği...
Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torununa bakın karnı burnunda! Bikinili pozlarla sosyal medyada boy gösteren Aslışah Alkoçlar ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Geçtiğimiz Şubat ayında Kaan Demirağ ile dünyaevine giren ve gelinlikli pozlarıyla anneannesine benzetilen Aslışah Alkoçlar, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'ın biricik kızları Gülşah Alkoçlar, Kemal Sunal'la birlikte rol aldığı İbo ile Güllüşah filmiyle hafızalara kazınmıştı. Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar yeni pozlarıyla 'anneannesinin aynısı' dedirtti.
İbo ile Güllüşah, Gülşah Küçük Anne, Gülşah Arkadaş, Gülçiçek, Kader, gibi filmlerde rol alan Gülşah Soydan Alkoçlar'ın yıllar sonraki hali şaşırtıyor. Özellikle Kemal Sunal'la başrolü paylaştığı İbo ile Güllüşah'ın yaramaz ve bir o kadar da sevimli yıldızı olan Gülşah Soydan, dönemin sevilen çocuk oyuncularındandı.