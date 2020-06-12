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Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını heyecanlandıran sözler: Kuruluş Osman'a geri döndüğümde...
Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını heyecanlandıran sözler: Kuruluş Osman'a geri döndüğümde...
Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'da rol alacak mı? 40 yaşındaki oyuncu, Kuruluş Osman hakkında yaptığı açıklamalarla hayranlarını heyecanlandırdı. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde çekilen dev prodüksiyonlu Kuruluş Osman dizisinin Atv ekranlarında yayınlanmaya başlamasından itibaren, oyuncu kadrosuna katılması beklenen Engin Altan Düzyatan, yepyeni sürprizlerle izleyicisinin karşısına çıkacağı zamanı beklediğini vurguladı.
12.06.2020 14:23
- Son Güncelleme: 12.06.2020 14:56
Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'nin yaşlı hali ile ekranlarda izleyicisi ile mi buluşacak? Atv'nin yurt içi ve yurt dışında ses getiren dev prodüksiyonlu yapımı Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yayın hayatına devam ediyor.
Kuruluş Osman'da oynamasını isteyen Engin Altan Düzyatan hayranlarını heyecanlandıran gelişmeler yaşandı.
Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Gazi'yi canlandıran oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın ATV'nin Kuruluş Osman dizisine katılacağı konuşuluyor.
Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın ise diziye Burak Özcivit'in canlandırdığı Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi olarak dahil olacağı konuşuluyordu.
Dizinin birinci sezonunda 20'li yaşlardaki Ertuğrul Gazi'yi canlandıran, 5.son sezonunda ise Ertuğrul Gazi'nin 65'li yaşlardaki halini oynayan Engin Altan Düzyatan'dan son günlerin en çok konuşulan konusu hakkında beklenen açıklama geldi.