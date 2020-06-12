Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını heyecanlandıran sözler: Kuruluş Osman'a geri döndüğümde...

Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'nin yaşlı hali ile ekranlarda izleyicisi ile mi buluşacak? Atv'nin yurt içi ve yurt dışında ses getiren dev prodüksiyonlu yapımı Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yayın hayatına devam ediyor.