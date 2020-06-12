Haberler Galeri Magazin Buket Aydın hamile mi? Emir Sarıgül ile fotoğrafı ortaya çıkan Buket Aydın'dan yanıt!

Buket Aydın hamile mi? Emir Sarıgül ile fotoğrafı ortaya çıkan Buket Aydın'dan yanıt!

Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün yasak aşk yaşadığı dedikoduları doğru çıktı. Geçtiğimiz günlerde spiker Buket Aydın'ın, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yasak aşkını belgeleyen bir fotoğraf ortaya çıkmıştı. Dedikoduların doğru çıkmasının ardından yasak ilişkiyle ilgili şoke eden detaylar, Emir Sarıgül'ün kuzeni Murat Sarıgül'den gelmişti. 7 yıllık eşinden tek celsede boşanan Buket Aydın, bu kez de hamilelik iddialarıyla gündeme geldi. 35 yaşındaki Buket Aydın, hamile olduğu yönündeki iddialara fotoğrafla yanıt verdi.

12.06.2020 21:00 - Son Güncelleme: 12.06.2020 21:04
Buket Aydın hamile mi? Emir Sarıgül ile fotoğrafı ortaya çıkan Buket Aydın'dan yanıt!

Emir Sarıgül ile yasak aşkı ortaya çıkan Buket Aydın'ın hamile olduğu iddia edildi. Spiker Buket Aydın ise hakkında ortaya atılan iddialara fotoğrafla yanıt verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Buket Aydın hamile mi? Emir Sarıgül ile fotoğrafı ortaya çıkan Buket Aydın'dan yanıt!

Ünlü spiker Buket Aydın ile Şişli'nin eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yasak aşkı belgelendi. Ana haber spikeri Aydın, geçtiğimiz günlerde "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek çalıştığı kanal ile yollarını ayırmıştı. Buket Aydın, bu olaydan bir gün sonra ise eşi Erce Baykal ile boşandı.

Buket Aydın hamile mi? Emir Sarıgül ile fotoğrafı ortaya çıkan Buket Aydın'dan yanıt!

Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ın gizli aşkı belgelendi! Geçtiğimiz günlerde önce çalıştığı kanaldan ayrılan daha sonra da eşinden boşanan Buket Aydın'ın yeni hayatını Emir Sarıgül ile kurduğu ortaya çıktı.

Buket Aydın hamile mi? Emir Sarıgül ile fotoğrafı ortaya çıkan Buket Aydın'dan yanıt!

Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonunda taraflar birbirinden hiçbir şey talep etmeyince boşanma tek celsede sonuçlandı.

Buket Aydın hamile mi? Emir Sarıgül ile fotoğrafı ortaya çıkan Buket Aydın'dan yanıt!

Buket Aydın'ın önce işinden, sonra eşinden ayrılması Emir Sarıgül'le yasak ilişkisine bağlandı. Emir Sarıgül de Altınbaşlar'ın kızı Fatoş Altınbaş'tan kısa bir süre önce boşanmıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını heyecanlandıran sözler: Kuruluş Osman'a geri döndüğümde...
Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını heyecanlandıran sözler: Kuruluş Osman'a geri döndüğümde...