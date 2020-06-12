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Buket Aydın hamile mi? Emir Sarıgül ile fotoğrafı ortaya çıkan Buket Aydın'dan yanıt!

Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün yasak aşk yaşadığı dedikoduları doğru çıktı. Geçtiğimiz günlerde spiker Buket Aydın'ın, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yasak aşkını belgeleyen bir fotoğraf ortaya çıkmıştı. Dedikoduların doğru çıkmasının ardından yasak ilişkiyle ilgili şoke eden detaylar, Emir Sarıgül'ün kuzeni Murat Sarıgül'den gelmişti. 7 yıllık eşinden tek celsede boşanan Buket Aydın, bu kez de hamilelik iddialarıyla gündeme geldi. 35 yaşındaki Buket Aydın, hamile olduğu yönündeki iddialara fotoğrafla yanıt verdi.

12.06.2020 21:00 - Son Güncelleme: 12.06.2020 21:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





