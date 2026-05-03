Engin Altan Düzyatan, Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunduğu "Biz Bize" programına konuk olarak, başrolünü üstlendiği "Bir Adam Yaratmak" filmi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Necip Fazıl Kısakürek'in ölümsüz eserinden uyarlanan yapımda Hüsrev karakterine hayat veren oyuncu, "Metne sadık kalmak adına tek bir kelimeyi bile değiştirmedik" dedi.
"1,5 AY HÜSREV OLARAK YAŞADIM"
Rolüne hazırlanırken yoğun bir süreçten geçtiğini anlatan Düzyatan, "Uyku ve yemek haricinde yaklaşık 1.5 ay Hüsrev olarak yaşadım. Evde yüksek sesle çalışırım ben rolü. Yine öyle çalışırken Neslişah seslenmiş bana duymamışım Hüsrev diye bağırdı döndüm." ifadelerini kullandı.
FİLM ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
Ünlü oyuncu, "Yönetmen Murat çok iyi hazırlanmıştı. Birçok metaforla süsledi hikayeyi. Normalde sinemaya uyarlaması zor ama biz asla textte değişiklik yapmadık kelime bile değiştirmedik. Görseli derinleştirebileceğimiz alanlara taşıdık bazı sahneleri." dedi. 160 dakika uzunluğundaki film, dünya prömiyerini İran'da düzenlenen 43. Fecr Film Festivali'nde yaparken, Hindistan'daki Chennai Uluslararası Film Festivali'nde "Second Best International Feature Film" ödülüne layık görüldü.
HÜSREV'İN KARAKTER HİKAYESİ
Yönetmen koltuğunda Murat Çeri'nin oturduğu yapımda, Altan Erkekli, Deniz Barut, Murat Serezli, Gülper Özdemir, Serpil Temur, Hakan Meriçliler ve Caner Topçu gibi güçlü isimler yer alıyor. Film, babasının intiharı sonrası ağır bir travma yaşayan ve varoluş sancıları çeken Hüsrev'in deha ile delilik arasındaki ince çizgide gidip gelen hikayesini konu alıyor.
YA REZİL OLURSUN YA VEZİR
Rolün zorluğuna dikkat çeken Düzyatan, "Bu öyle bir rol ki; ya altında ezilip rezil olursunuz ya da vezir olursunuz" diyerek risk aldığını vurguladı. Oyuncu, "8-9 sayfalık monologlar var, yönetmenimiz tek planları sevdiği için yoğun bir ezber sürecim oldu" sözleriyle çalışma disiplinini anlattı.
ÖLÜM KORKUSU AÇIKLAMASI
Karakterin psikolojisine dair ise "Aslında delirmiyor karakter. Ama çevresi o kadar çok delirmesini istiyor ki, onları mutlu etmek için ona bile razı geliyor" ifadelerini kullandı. Başarılı oyuncu özel hayatına dair de samimi açıklamalarda bulundu. Ölümle ilgili düşüncelerini paylaşan Düzyatan, "Ölümden korkmuyorum, sonuçta kaçamayacağın bir şeyden korkmanın faydası yok" dedi.
"70'İN ÜZERİNDE HIZ YAPMAM"
Uzun yaşama isteğini de dile getirerek, "Torunlarımı görmek uzun yaşamak istiyorum. Anlık korkularım oldu ama. Ölüyorduk galiba dediğim anlar oldu, motosikletle yaşadığım sıkıntılardan sonra. O yüzden hiç 70'in üzerinde hız yapmam motosiklet kullanırken." diyerek artık daha temkinli olduğunu söyledi.
İLK SIRADA AİLESİ GELİYOR
Ailesinin hayatındaki yerini vurgulayan Düzyatan, "Ailem önceliğim. Çocuklarımın büyümesini kaçırmak istemedim. Yazları gelen sinema filmi tekliflerini bu yüzden hep geri çevirdim. Her fırsatta beraberiz. Emir 3 yaşında motora başladı, arazi motoru kullanıyordu şimdi yarış motoruna merak sardı. Emir'e yarış motoru aldık. Moto GP'ci olmak istiyormuş. Kenan Sofuoğlu'nu izledi, oğlu Zayn'ı da gördü. Toprak Razgatlıoğlu'nu örnek alıyor." dedi.
ÜNLÜ OYUNCUYA IŞIK YAKTI
Günaydın'dan İlker Gezici'nin haberine göre ünlü oyuncu eşinin cesareti hakkında da "Neslişah benden daha cesur. Ben daha çok korkuyorum. Neslişah'ın da 4-5 yaşlarındayken motosikleti varmış." sözlerini ifade etti. Ayrıca Hülya Koçyiğit ile ortak bir projede yer alma fikrine de "Çok güzel olur" sözleriyle yeşil ışık yaktı.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?
Engin Altan Düzyatan, Balkan Türkü kökenli bir aileden gelir. 2000'li yılların başından itibaren televizyon dizileri, sinema filmleri ve tiyatro projelerinde yer alarak geniş bir kariyer inşa etti. Oyunculuğun yanı sıra "Bir Milyon Canlı Para" ve "Milyoner Aile" gibi yarışma programlarında sunuculuk da yaptı. Özellikle "Diriliş Ertuğrul" ile uluslararası tanınırlık kazandı.
OYUNCULUK SERÜVENİ
Düzyatan, hem televizyon hem sinemada farklı türlerde roller üstlenerek geniş bir oyunculuk yelpazesi sergiledi. "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisinde Oruç Reis, "Kurşun"da Savcı Orhan ve "Çöp Adam"da Tamer karakterleriyle dikkat çekti. Tiyatro kökenli olması, performanslarında derinlik ve disiplin sağlamasında önemli rol oynadı.
AİLE HAYATI
2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenen oyuncunun Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunuyor. Ailesine bağlılığıyla bilinen Düzyatan, yoğun iş temposuna rağmen çocuklarıyla vakit geçirmeye özen gösteriyor.
Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.
