Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın evi parmak ısırttı (Ünlülerin evleri nerede?)

Türkiye binlerce hayranı olan magazinin ünlü isimleri nerelerde oturuyor dersiniz? Kimileri Beyoğlu'ndan, Etiler'den vazgeçmiyor, kimileri tası tarağı toplayıp daha sakin yerlere yerleşiyor. Diriliş Ertuğrul ile ile yıldızlaşan Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın evi bu evlere örnek. Engin Altan Düzyatan'ın evi görenlere parmak ısırtıyor. Peki diğer ünlülerde durum ne? İşte Murat Yıldırım'dan Engin Altan Düzyatan'a, Aras Bulut İynemli'den Büşra Develi'ye ünlülerin evleri.

9 Aralık 2018 Pazar, 10:52:05 Güncelleme: 11:15:58
Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçların evi parmak ısırttı (Ünlülerin evleri nerede?)

'Kim Milyoner Olmak İster?'i sunan ve oynadığı dizilerle Orta Doğu ülkelerinde büyük hayran kitlesine sahip olan Murat Yıldırım, Arap hayranları Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evini öğrenince, taşınmak zorunda kaldı.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçların evi parmak ısırttı (Ünlülerin evleri nerede?)

Oyuncu, sevenlerinin sürekli evinin önüne gelmesi üzerine, adres değiştirip Acarkent'e taşındı.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçların evi parmak ısırttı (Ünlülerin evleri nerede?)

Murat Faslı eşi İmane Elbani'yle beş katlı ve 1000 metrekarelik ultra lüks villada oturmaya başladı.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçların evi parmak ısırttı (Ünlülerin evleri nerede?)

Çift, 4 milyon dolar (yaklaşık 16 milyon 206 bin 400 TL) ödediği villayı, taşınmadan önce tadilata soktu.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçların evi parmak ısırttı (Ünlülerin evleri nerede?)

Yıldırım'ın, evine özel olarak sauna, buhar odası, spor salonu ve sinema odası yaptırdığı öğrenildi.

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