Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçların evi parmak ısırttı (Ünlülerin evleri nerede?)

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın evi parmak ısırttı (Ünlülerin evleri nerede?)
Türkiye binlerce hayranı olan magazinin ünlü isimleri nerelerde oturuyor dersiniz? Kimileri Beyoğlu'ndan, Etiler'den vazgeçmiyor, kimileri tası tarağı toplayıp daha sakin yerlere yerleşiyor. Diriliş Ertuğrul ile ile yıldızlaşan Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın evi bu evlere örnek. Engin Altan Düzyatan'ın evi görenlere parmak ısırtıyor. Peki diğer ünlülerde durum ne? İşte Murat Yıldırım'dan Engin Altan Düzyatan'a, Aras Bulut İynemli'den Büşra Develi'ye ünlülerin evleri.
9 Aralık 2018 Pazar, 10:52:05 Güncelleme: 11:15:58
DİĞER GALERİLER