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Burçin Terzioğlu İlker Kaleli ayrılığının ardından yeni sevgilisi ile tatilde! Marmaris halk plajında aşk...

Ünlülerin 2020 yaz tatili fotoğrafları tüm hızıyla devam ediyor. Kimisi sosyal medya hesabından kendisi paylaşıyor, kimisi magazin objektifine yakalanıyor. Son olarak Merve Boluğur yeni sevgilisi ile Çeşme tatilinde kameralara yakalanmıştı. Yeni çift ise Burçin Terzioğlu ile yeni sevgilisi Umut Duygu. Oyuncu İlker Kaleli'den ayrıldıktan sonra aradığı aşkı spor hocasında bulan 40 yaşındaki Burçin Terzioğlu, sevgilisi ile Marmaris halk plajında görüntülendi. Türkbükü'ndeki 1000 TL'lik şezlonglar yerine günlüğü 30 TL olan şezlongda keyif çatan çift, kameralara işte böyle yakalandı...

23.07.2020 16:17 - Son Güncelleme: 23.07.2020 16:28
Burçin Terzioğlu İlker Kaleli ayrılığının ardından yeni sevgilisi ile tatilde! Marmaris halk plajında aşk...

Oyuncu İlker Kaleli ile aynı dizide rol aldıktan sonra birliktelik yaşamaya başlayan Burçin Terzioğlu, ayrılık sonrası gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı.

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Burçin Terzioğlu İlker Kaleli ayrılığının ardından yeni sevgilisi ile tatilde! Marmaris halk plajında aşk...

Sevgilisi ile tatil için Marmaris'i tercih eden Terzioğlu, günlük kirası 2500 lira olan bir villa kiraladı. Aşkları tam gaz süren oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu halk plajında görüntülendi.

Burçin Terzioğlu İlker Kaleli ayrılığının ardından yeni sevgilisi ile tatilde! Marmaris halk plajında aşk...

Türkbükü'ndeki 1000 TL'lik şezlonglar yerine günlüğü 30 TL olan şezlongda keyif çattı. Burçin Terzioğlu, tanınmamak için şapka ve gözlüğünü bir an olsun çıkarmadı.

Burçin Terzioğlu İlker Kaleli ayrılığının ardından yeni sevgilisi ile tatilde! Marmaris halk plajında aşk...

İşte Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygu'nun tatil fotoğrafları...

Burçin Terzioğlu İlker Kaleli ayrılığının ardından yeni sevgilisi ile tatilde! Marmaris halk plajında aşk...
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