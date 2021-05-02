Engin Akyürek'in anne ve babası sosyal medyayı ikiye böldü! Siz bir de Engin Akyürek'in kardeşini görün! İkiz gibiler...

Engin Akyürek'in anne ve babası sosyal medyayı ikiye böldü! Son olarak Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Sancar Efe karakteri ile bir kez daha izleyicilerinin gönlünü kazanan 39 yaşındaki Engin Akyürek, 5 yıl aradan sonra Instagram hesabı açarak hayranlarının yakın merceğine girdi. İlk olarak, "Galiba ben onun için büyük bir kediyim. Onun her şeyiyim. Arkadaşıyım, babasıyım, annesiyim…" dediği sevimili dostu Feyyaz'la fotoğrafını paylaşan Engin Akyürek sosyal medya gündeminde... Popülaritesinin aksine özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutmayı tercih eden Engin Akyürek'in aile bireyleri merak konusu oldu. Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Engin Akyürek'in babasını görenler 'tıpatıp aynılar' dese de bazı sosyal medya kullanıcıları bu duruma katılmıyor. İşte kimi hayranlarının annesine kimilerinin de babasına benzettiği Engin Akyürek'in ailesi başta olmak üzere ünlülerin aileleri...

02.05.2021 16:33 - Son Güncelleme: 02.05.2021 16:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





