The Simpsons'ın 2023 kehanetleri! Kahramanmaraş depreminden koronavirüse her şeyi tahmin etmişti! 2023'te savaş çıkacak mı?
İlk bölüm yayınlanma tarihi 17 Aralık 1989. Hala devam ediyor ve bölüm sayısı 600'ü geçti. Ancak Amerikan televizyon dizisi The Simpsons bunlardan çok daha fazlası. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, Beyrut patlaması, corona virüs gibi olayları daha önce bilen kehanetleri nedeniyle adı 'kahin'e çıkan The Simpsons'ın 'Kahramanmaraş depremini' de bildiği iddia edilmişti. Sosyal medyada şimdi de The Simpsons'ın 2023 kehanetleri gündemde.
Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD'de seçim sonrasında yemin töreniyle ilgili bir kehanetinin daha doğru çıkmasıyla dünyayı şaşkına çeviren dizinin, neredeyse 30 yıl önce yaptığı tahminin tutması dünyayı hayrete düşürmüştü.
Son olarak Kahramanmaraş depremini tahmin ettiği iddia edilmişti Simpsons'ın. İddialara göre, "Mobile Homer" isimli 13.bölümde Kahramanmaraş depremi bilindi.
Simpsonlar'da Kahramanmaraş ismi geçiyor ancak söz konusu bölümde depremle ilgili bir diyalog yer almıyor. Paylaşımlara konu olan videoda, Bart ve Lisa Simpson araçlarıyla giderken bir kaza anında gemiye düşüyorlar. Geminin Türk bayraklı olduğu görülüyor.
Gemi kaptanı, "Kuzeyde Bir Yer" isimli dizinin DVD'lerini Kahramanmaraş'a yetiştirmek zorunda olduğunu ifade ediyor. Ancak bölümün herhangi bir kısmında deprem ve yardıma dair bir ifade yer almıyor.