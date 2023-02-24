The Simpsons’ın 2023 kehanetleri! Kahramanmaraş depreminden koronavirüse her şeyi tahmin etmişti! 2023’te savaş çıkacak mı?

Simpsonlar'da Kahramanmaraş ismi geçiyor ancak söz konusu bölümde depremle ilgili bir diyalog yer almıyor. Paylaşımlara konu olan videoda, Bart ve Lisa Simpson araçlarıyla giderken bir kaza anında gemiye düşüyorlar. Geminin Türk bayraklı olduğu görülüyor.

Gemi kaptanı, "Kuzeyde Bir Yer" isimli dizinin DVD'lerini Kahramanmaraş'a yetiştirmek zorunda olduğunu ifade ediyor. Ancak bölümün herhangi bir kısmında deprem ve yardıma dair bir ifade yer almıyor.