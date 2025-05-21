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En zor veda! Aslı Hünel ile Saruhan Hünel'in annesi son yolculuğuna uğurlandı!

Aslı Hünel ile Saruhan Hünel'in bir süredir yoğun bakımda olan anneleri Şükran Hünel, dün vefat etti. Şükran Hünel, bugün son yolculuğuna uğurlandı. İki kardeş cenazede gözyaşlarına boğulurken Aslı Hünel "Yaşatamadım daha, çok çabaladım yaşatamadım ki" sözleriyle yürek yaktı.

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 14:51 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 14:51
En zor veda! Aslı Hünel ile Saruhan Hünel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı!

Aslı Hünel ile Saruhan Hünel, anne acısıyla sarsıldı. Ünlü kardeşlerin bir süredir yoğun bakımda tedavi gören anneleri Şükran Hünel, dün vefat etti.

En zor veda! Aslı Hünel ile Saruhan Hünel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı!

Acı haberin ardından Aslı Hünel, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi: "Annem gücüm, dünyam, hem anam hem nazlı kızım, benim aşkım, seni kalbimin en derinlerde tüm hücrelerime kadar seviyorum. Senin olmadığın bir dünyayı düşünemiyorum ben ama sen yaptığın iyiliklerle, sürprizlerle, esprilerinle, merhametinle dokunduğun kalplerde o kocaman yüreğinle yaşamaya devam edeceksin.

En zor veda! Aslı Hünel ile Saruhan Hünel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı!

Annem. Babamla kavuştunuz, seni babam karşılayacak orada annem sonra yeniden kavuşacağız. Bu sadece kısa bir ara dinlen, ben gelene kadar annem çünkü bu hastalıklar seni çok yordu güzel anam dinlen huzurla"

En zor veda! Aslı Hünel ile Saruhan Hünel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı!

SON YOLCULUĞUNA UĞRULANDI

Şükran Hünel, bugün son yolculuğuna uğurlandı. 2. Sayfa'nın haberine göre; Talat Bulut, Ragıp Savaş ve daha birçok ünlü isim, Hünel kardeşleri zor günlerinde yalnız bırakmadı.

En zor veda! Aslı Hünel ile Saruhan Hünel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı!

Aslı Hünel ile ağabeyi Saruhan Hünel cenazede gözyaşlarına boğuldu.

En zor veda! Aslı Hünel ile Saruhan Hünel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı!

Aslı Hünel, "Yaşatamadım daha, çok çabaladım yaşatamadım ki" sözleriyle yürek yaktı.

En zor veda! Aslı Hünel ile Saruhan Hünel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da Aslı Hünel'i zor gününde yalnız bırakmadı.