En zor veda! Aslı Hünel ile Saruhan Hünel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı!

Aslı Hünel ile Saruhan Hünel, anne acısıyla sarsıldı. Ünlü kardeşlerin bir süredir yoğun bakımda tedavi gören anneleri Şükran Hünel, dün vefat etti.

Acı haberin ardından Aslı Hünel, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi: "Annem gücüm, dünyam, hem anam hem nazlı kızım, benim aşkım, seni kalbimin en derinlerde tüm hücrelerime kadar seviyorum. Senin olmadığın bir dünyayı düşünemiyorum ben ama sen yaptığın iyiliklerle, sürprizlerle, esprilerinle, merhametinle dokunduğun kalplerde o kocaman yüreğinle yaşamaya devam edeceksin.

Annem. Babamla kavuştunuz, seni babam karşılayacak orada annem sonra yeniden kavuşacağız. Bu sadece kısa bir ara dinlen, ben gelene kadar annem çünkü bu hastalıklar seni çok yordu güzel anam dinlen huzurla"